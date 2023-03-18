«Шахтер» одолел футболистов «Нафтана» на старте чемпионата Беларуси

В начале первого тайма Валон Ахмеди вывел действующих чемпионов вперед, но потом дело у них застопорилось, и на исходе получаса игры Тимур Пухов восстановил паритет. После перерыва подопечные Алексея Баги сразу пошли вперед, и на 58-й минуте встречи Максим Ковалевич принес победу «Шахтеру».

Футбол Беларусь 2023 1-й тур, 18.03.2023, 0:00 Шахтер С 2 Нафтан 1

Обладатели Кубка Беларуси футболисты «Гомеля» у себя дома уступили финалисту кубкового розыгрыша, бронзовому призеру прошлого первенства борисовскому БАТЭ — 0:2.

Позже еще один фаворит турнира столичное «Динамо» сыграет на своем поле с «Ислочью» из Минского района. В Бресте местные динамовцы будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Вчера в матче открытия футболисты «Минска» победили на своей арене мозырскую «Славию» — 2:0.

Два заключительных поединка пройдут 19 марта: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк», «Сморгонь» — «Белшина» (Бобруйск). Футболисты гродненского «Немана» пропускают стартовый тур.

15 участников национального чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Команда, которая займет 15-е место, покинет элитный дивизион. Клуб, который окажется на 14-й позиции, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги. Два лучших клуба первой лиги напрямую выйдут в высшую лигу.