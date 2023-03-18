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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» одолел футболистов «Нафтана» на старте чемпионата Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» на своем поле одолели новополоцкий «Нафтан» со счетом 2:1 в стартовом туре 33-го чемпионата Беларуси.

Шахтер С
Нафтан
БАТЭ
Гомель
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Источник: ФК "Шахтер" Солигорск

В начале первого тайма Валон Ахмеди вывел действующих чемпионов вперед, но потом дело у них застопорилось, и на исходе получаса игры Тимур Пухов восстановил паритет. После перерыва подопечные Алексея Баги сразу пошли вперед, и на 58-й минуте встречи Максим Ковалевич принес победу «Шахтеру».

Футбол

Беларусь 2023
1-й тур, 18.03.2023, 0:00

Шахтер С2Нафтан1

Обладатели Кубка Беларуси футболисты «Гомеля» у себя дома уступили финалисту кубкового розыгрыша, бронзовому призеру прошлого первенства борисовскому БАТЭ — 0:2.

Позже еще один фаворит турнира столичное «Динамо» сыграет на своем поле с «Ислочью» из Минского района. В Бресте местные динамовцы будут соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Вчера в матче открытия футболисты «Минска» победили на своей арене мозырскую «Славию» — 2:0.

Два заключительных поединка пройдут 19 марта: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк», «Сморгонь» — «Белшина» (Бобруйск). Футболисты гродненского «Немана» пропускают стартовый тур.

15 участников национального чемпионата проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Команда, которая займет 15-е место, покинет элитный дивизион. Клуб, который окажется на 14-й позиции, проведет переходные поединки с третьей командой первой лиги. Два лучших клуба первой лиги напрямую выйдут в высшую лигу.

Самым титулованным клубом является БАТЭ, у которого 15 чемпионских титулов, минское «Динамо» 7 раз становилось лучшим, «Шахтер» имеет 4 золота.

Гомель
0:2
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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