Шумахера выгоняют из «Формулы-1». Что не так с сыном легендарного пилота

Автогонкам нужен был Шумахер

Как только сын легендарного пилота Михаэля Шумахера стал показывать неплохие результаты в младших сериях, болельщики мечтали увидеть его в «Формуле-1». Это должна была быть красивая история, особенно с учетом того, какая трагедия случилась с Михаэлем уже почти 10 лет назад. Автогонкам нужен был новый Шумахер, и они его получили в лице Мика.

Первым по-настоящему серьезным испытанием для гонщика стал дебют в «Формуле-2», где он попал в лучшую команду Prema Racing. Однако первый сезон обернулся провалом и лишь 12-м местом в общем зачете. На следующий год Мик долгое время боролся за чемпионский титул с россиянином Робертом Шварцманом, а где-то рядом с этой борьбой был и другой наш пилот Никита Мазепин.

Тут надо отметить, что если Мазепин и Шумахер проводили свои вторые сезоны в «Ф-2», то Шварцман был дебютантом. Мик в итоге с большим трудом выиграл сезон и получил место в команде «Хаас», где его партнером стал Мазепин. А вот Шварцман пока так и не добрался до вершины автоспорта.

Провальный дебют в «Формуле-1»

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У младшего Шумахера быстро обнаружилась одна проблема. Он скверно проводил первый сезон в новой серии, а на второй год умел добавлять. Вот и в «Формуле-1» у него ничего не получилось показать в дебютном сезоне. Не помогала и отвратительная машина, которую построил «Хаас». Мик и Никита просто страдали и боролись только между собой.

В 2022 году «Хаас» сделал наконец-то качественный болид. Мазепина исключили из команды по политическим причинам, а на его место взяли опытного Кевина Магнуссена. И тут все увидели настоящий уровень Мика Шумахера. Несмотря на то, что это уже его второй сезон в «Формуле-1», никаких шансов противостоять Магнуссену у него не было. А ведь нельзя сказать, что Кевин является топ-пилотом, скорее, он просто добротный гонщик с уровнем выше среднего. Но опять же ничего особенного.

Но даже на его фоне Мик выглядел слабо в первой половине этого сезона. Да, были отдельные проблески, где немец набрал свои первые очки в карьере в «Ф-1», но потом все снова вернулось к унынию и бесконечным ошибкам на трассе. В конце июля известный инсайдер Серхио Родригес сообщил, что Шумахер отказался от продления контракта с Академией «Феррари», частью которой он давно является и которая позволила ему найти место в команде «Хаас».

Шумахер больше не нужен «Феррари» и Ф-1?

Поползли слухи, что, возможно, это было сделано для того, чтобы попасть на место Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин», однако туда взяли Фернандо Алонсо. Пошли подозрения, что, вероятно, это не Мик отказался от «Феррари», а «Феррари» от Мика. Информацию подтвердило немецкое издание Bild, сообщившее, что Шумахер рискует остаться без места в «Формуле-1». Немцы намекали на конфликт гонщика с руководителем Гюнтером Штайнером, недовольным результатами Мика.

В Bild заявили, что глава «Феррари» Маттиа Бинотто также сомневается в таланте сына семикратного чемпиона мира, поэтому не намерен помогать ему продлить контракт с «Хаас». Пожалуй, самой авторитетной является информация от журналиста Джо Сейвуда, который десятки лет ездит на все гонки «Формулы-1» и знает там практически всех. Так вот в социальных сетях Джо признался, что у Мика серьезные проблемы с продолжением карьеры.

Места в «Ф-1» пока еще остаются, но далеко не факт, что они ожидают младшего Шумахера. Красивой голливудской истории пока не получается и уже вряд ли получится. Совершенно очевидно, что по таланту Мик и близко не стоит рядом со своим легендарным отцом. А, занимая 12-е места, спонсором привлечь сложно, даже если твоя фамилия Шумахер.

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