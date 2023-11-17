Лас-Вегас примет этап «Формулы-1» впервые с 1982 года

Интриг в чемпионате осталось не так много. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» в оставшихся двух гонках попробует догнать мексиканца Серхио Переса («Ред Булл») в борьбе за второе место, сейчас их разделяют 32 очка. Куда плотнее идет борьба за четвертую позицию между испанцем Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), британцем Ландо Норрисом («Макларен») и испанцем Карлосом Сайнсом — младшим («Феррари»), которых разделяют всего шесть очков. В Кубке конструкторов также идет борьба за второе и четвертое места: идущий вторым «Мерседес» опережает «Феррари» на 20 очков, а занимающий четвертую позицию «Макларен» находится впереди команды «Астон Мартин» на 21 очко.

Лас-Вегас (штат Невада) принимал этап «Формулы-1» в 1981 и 1982 годах, тогда заезды проходили на парковке отеля Caesars Palace. Нынешняя трасса также проложена в черте города и по длине является второй в чемпионате после Гран-при Бельгии — 6 201 м. 78% дистанции круга гонщики будут проезжать с полностью нажатой педалью газа. Трасса состоит из 17 поворотов — 11 левых и 6 правых. На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ ч и выше. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом в США в текущем сезоне — ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас).