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00:36 (мск), источник: ТАСС

Лас-Вегас примет этап «Формулы-1» впервые с 1982 года

ТАСС, 17 ноября. Программа 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Лас-Вегаса — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на городской трассе.

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Источник: AP 2023

Интриг в чемпионате осталось не так много. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» в оставшихся двух гонках попробует догнать мексиканца Серхио Переса («Ред Булл») в борьбе за второе место, сейчас их разделяют 32 очка. Куда плотнее идет борьба за четвертую позицию между испанцем Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), британцем Ландо Норрисом («Макларен») и испанцем Карлосом Сайнсом — младшим («Феррари»), которых разделяют всего шесть очков. В Кубке конструкторов также идет борьба за второе и четвертое места: идущий вторым «Мерседес» опережает «Феррари» на 20 очков, а занимающий четвертую позицию «Макларен» находится впереди команды «Астон Мартин» на 21 очко.

Лас-Вегас (штат Невада) принимал этап «Формулы-1» в 1981 и 1982 годах, тогда заезды проходили на парковке отеля Caesars Palace. Нынешняя трасса также проложена в черте города и по длине является второй в чемпионате после Гран-при Бельгии — 6 201 м. 78% дистанции круга гонщики будут проезжать с полностью нажатой педалью газа. Трасса состоит из 17 поворотов — 11 левых и 6 правых. На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ ч и выше. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом в США в текущем сезоне — ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас).

Первая часть свободных заездов начнется в 07:30 мск, вторая — в 11:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (07:30 мск) и квалификация (11:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (09:00 мск).

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