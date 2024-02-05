Руководителя «Ред Булл» обвинили в неподобающем поведении

По информации источника, Хорнер обвиняется в неподобающем поведении в отношении сотрудника команды. Старший исполнительный директор компании Оливер Минцлафф предполагает, что обвинения могут повлечь изменения в руководстве и операционной структуре.

21—23 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные тесты, после чего страна примет первый этап нового сезона, который пройдет с 29 февраля по 2 марта. В прошлом сезоне «Ред Булл» в шестой раз завоевал Кубок конструкторов.