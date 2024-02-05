Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Манчестер Сити
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рома
Кальяри
20
Хоккей. НХЛ
6.02
Рейнджерс
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто
Айлендерс
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
14
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Нефтехимик
24
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
23:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руководителя «Ред Булл» обвинили в неподобающем поведении

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» начала независимое расследование в отношении ее руководителя Кристиана Хорнера, сообщает F1 Briefings со ссылкой на De Telegraaf.

Наверх
Источник: AFP 2023

По информации источника, Хорнер обвиняется в неподобающем поведении в отношении сотрудника команды. Старший исполнительный директор компании Оливер Минцлафф предполагает, что обвинения могут повлечь изменения в руководстве и операционной структуре.

21—23 февраля в Бахрейне пройдут предсезонные тесты, после чего страна примет первый этап нового сезона, который пройдет с 29 февраля по 2 марта. В прошлом сезоне «Ред Булл» в шестой раз завоевал Кубок конструкторов.

Хорнер возглавляет команду с 2005 года.

 Нападение с ножом в метро: что случилось с фигуристом и звездой TikTok
Американка совратила двух несовершеннолетних хоккеистов
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь