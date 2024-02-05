Руководителя «Ред Булл» обвинили в неподобающем поведении
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» начала независимое расследование в отношении ее руководителя Кристиана Хорнера, сообщает F1 Briefings со ссылкой на De Telegraaf.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Команда «Формулы-1» «Ред Булл» начала независимое расследование в отношении ее руководителя Кристиана Хорнера, сообщает F1 Briefings со ссылкой на De Telegraaf.
По информации источника, Хорнер обвиняется в неподобающем поведении в отношении сотрудника команды. Старший исполнительный директор компании Оливер Минцлафф предполагает, что обвинения могут повлечь изменения в руководстве и операционной структуре.
Хорнер возглавляет команду с 2005 года.