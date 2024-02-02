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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Акции «Феррари» взлетели после новости о переходе Хэмилтона

Стоимость акций итальянского автоконцерна «Феррари» установила новый рекорд за все время торгов после новости о переходе в заводскую команду «Формулы-1» семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

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Источник: Reuters

В четверг, 1 февраля, акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 13,15% и достигли рекордной отметки 391,42 долларов за штуку. В этот день пресс-служба «Феррари» официально объявила о подписании контракта с Хэмилтоном, который начнет выступления за команду в 2025 году.

Рекордный рост акций «Феррари» также совпал с публикацией финансовой отчетности итальянского автопроизводителя. Годовая чистая прибыль компании впервые превысила один миллиард евро и имеет серьезные предпосылки к дальнейшему росту.

Льюис Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу завоеванных чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером, который пять из семи своих титулов завоевал в составе «Феррари». 39-летнему британцу принадлежит множество рекордов «Формулы-1», в том числе по числу побед на Гран-при (103), поулов (104) и подиумов (195).

Британский пилот считает, что в составе итальянской команды он сможет завоевать восьмой чемпионский титул, который позволит ему единолично закрепить за собой звание самого титулованного гонщика в истории «Королевских гонок».

Последний раз пилот «Феррари» становился чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. Тогда титул завоевал финский гонщик Кими Райкконен, который в личном зачете опередил Хэмлитона на один балл, лишив британца уникальной возможности выиграть чемпионство в дебютный сезон.

Прошлый сезон «Формулы-1» Хэмилтон завершил на третьем месте, пять раз финишировав на подиуме.

 Акции «Феррари» взлетели после новости о переходе Хэмилтона
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