Акции «Феррари» взлетели после новости о переходе Хэмилтона

В четверг, 1 февраля, акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 13,15% и достигли рекордной отметки 391,42 долларов за штуку. В этот день пресс-служба «Феррари» официально объявила о подписании контракта с Хэмилтоном, который начнет выступления за команду в 2025 году.

Рекордный рост акций «Феррари» также совпал с публикацией финансовой отчетности итальянского автопроизводителя. Годовая чистая прибыль компании впервые превысила один миллиард евро и имеет серьезные предпосылки к дальнейшему росту.

Льюис Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу завоеванных чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером, который пять из семи своих титулов завоевал в составе «Феррари». 39-летнему британцу принадлежит множество рекордов «Формулы-1», в том числе по числу побед на Гран-при (103), поулов (104) и подиумов (195).

Британский пилот считает, что в составе итальянской команды он сможет завоевать восьмой чемпионский титул, который позволит ему единолично закрепить за собой звание самого титулованного гонщика в истории «Королевских гонок».

Последний раз пилот «Феррари» становился чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. Тогда титул завоевал финский гонщик Кими Райкконен, который в личном зачете опередил Хэмлитона на один балл, лишив британца уникальной возможности выиграть чемпионство в дебютный сезон.