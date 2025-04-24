Михаэль Шумахер: что известно о состоянии здоровья в 2026 году

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира «Формулы-1», чья жизнь кардинально изменилась после несчастного случая на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. С тех пор семья практически не раскрывает подробности его здоровья. Расскажем, что известно о состоянии Шумахера в 2026 году, где он живет, какие последние новости появились и почему современных фотографий гонщика до сих пор нет.