Как кататься на лыжах: классический и коньковый стиль, техника и советы новичкам

Это не просто зимнее развлечение, а тренировка, которая укрепляет сердце, ноги и выносливость. Разобраться, как кататься на лыжах и получать удовольствие, несложно, если знать основные стили — классический и коньковый, подобрать подходящее снаряжение и освоить базовую технику движения. В статье разбираем ключевые принципы, ошибки новичков и советы по выбору экипировки.