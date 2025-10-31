Ричмонд
Как кататься на лыжах: классический и коньковый стиль, техника и советы новичкам

Если вы никогда не стояли на лыжах или делали это только на школьных соревнованиях, самое время вспомнить, как кататься правильно.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Люди с лыжами.
Источник: Freepik

Это не просто зимнее развлечение, а тренировка, которая укрепляет сердце, ноги и выносливость. Разобраться, как кататься на лыжах и получать удовольствие, несложно, если знать основные стили — классический и коньковый, подобрать подходящее снаряжение и освоить базовую технику движения. В статье разбираем ключевые принципы, ошибки новичков и советы по выбору экипировки.

Коротко по сути:

  • Классический ход — движение по лыжне с шагами и попеременной работой рук и ног.
  • Коньковый ход — скольжение по широкой трассе с отталкиванием наружу, требует большей силы и координации.
  • Лыжи, ботинки и палки подбирают по росту и стилю катания.
  • Освойте торможение и подъем — это важнее скорости.
  • Начинайте с ровных трасс и коротких дистанций — нагрузка выше, чем кажется.

Ходьба на лыжах: техника и правила

Катание на беговых лыжах сочетает равновесие, скольжение и ритм. В отличие от горных лыж, здесь нет крутых спусков: движение происходит за счет активной работы рук и ног.

Перед стартом обязательно сделайте короткую разминку — особенно если вы катаетесь нечасто. Без разогрева связки и мышцы хуже реагируют на нагрузку, что повышает риск растяжений и падений. Достаточно пять-семь минут: вращения плечами, махи ногами, легкие приседы и наклоны.

Техника классического хода

Классический стиль предполагает движение с параллельной постановкой лыж и шагами по специально подготовленной лыжне.

Основные ориентиры:

  • корпус слегка наклонен вперед (примерно на 10−15°);
  • руки и ноги работают попеременно;
  • при толчке давление распределяется по всей ноге — с разгибанием в колене и голеностопе, без рывков;
  • после толчка нога выпрямляется, корпус стабилен;
  • вес тела постепенно переносится с одной лыжи на другую — так опорная лыжа скользит легче и движение становится плавным.

Такой стиль ближе к энергичной ходьбе и подходит тем, кто только осваивает лыжи.

Техника конькового хода

Коньковый стиль — более динамичный. Он популяризировался в конце XX века, когда лыжники начали скользить диагонально, как на коньках. В 1980-х Международная федерация лыж (FIS) выделила его в отдельный вид гонок.

Основные ориентиры:

  • корпус наклонен вперед на 15−20°;
  • отталкивание идет наружу, лыжи ставятся под углом 30−45°;
  • руки работают синхронно или попеременно (в зависимости от разновидности хода);
  • важно сохранять баланс при переносе веса тела.

Существует несколько вариантов конькового хода — попеременный, одношажный, двухшажный и другие. Новичкам лучше начать с базового попеременного варианта, чтобы почувствовать ритм и координацию.

Чтобы было проще выбрать подходящий стиль, сравним их по основным параметрам:

Параметр
Классический ход
Коньковый ход
Средняя скорость
6–10 км/ч (новички)
10–15 км/ч (опытные)
Нагрузка
Умеренная, акцент на ноги и руки
Выше средней, активно работает корпус
Координация
Освоить проще
Требует баланса
Тип трассы
Лыжня с двумя бороздками
Широкая утрамбованная трасса
Рельеф
Подходит для лесных троп
Лучше на открытых участках
Для кого
Новички, прогулки
Тренированные, любители скорости

Цифры усреднены и зависят от рельефа, погоды и физической формы.

Какой стиль лыжного хода выбрать новичкам

Мужчина на лыжах.
От правильно подобранных лыж и ботинок зависит все — и устойчивость, и удовольствие от катания.Источник: Freepik

Если вы впервые выходите на трассу — начинайте с классики. Этот стиль проще, помогает освоить равновесие и понять механику скольжения. Коньковый стоит пробовать позже, когда появится устойчивость и сила в ногах.

Для первых тренировок подойдут ровные парковые трассы. Даже 20−30 минут движения на свежем воздухе — уже отличная нагрузка для сердца и мышц.

Как правильно подобрать снаряжение

От правильно подобранных лыж и ботинок зависит все — и устойчивость, и удовольствие от катания. Ориентироваться стоит не только на рост, но и на стиль и технику движения.

Лыжи:

  • Для классики — примерно на 20−25 см длиннее роста. Более мягкие и с зоной держания под колодкой — чтобы легче было отталкиваться.
  • Для конькового хода — на 10−15 см длиннее роста, жестче и без мазевой зоны для лучшего скольжения

Совет: легкие композитные модели проще контролировать новичкам, чем деревянные.

Палки:

  • Для классики — палки примерно до плеч, это 85−87% роста.
  • Для конькового хода — чуть длиннее, до подбородка или губ (около 90% роста).

Разные бренды могут давать свои диапазоны, поэтому перед покупкой стоит свериться с таблицей производителя.

Ботинки и крепления:

  • ботинки для классики мягче, позволяют естественный перекат стопы;
  • для конька — жесткие, с боковой поддержкой голеностопа.

Крепления бывают двух типов:

  • NNN (New Nordic Norm) — наиболее распространенный вариант для прокатов и прогулок;
  • SNS (Salomon Nordic System) — спортивные, обеспечивают плотную фиксацию.

Важно: ботинки и крепления должны быть одной системы, иначе они не подойдут друг к другу.

Одежда:

  • Одевайтесь по принципу «капусты»: термобелье + флисовая кофта + ветровка.
  • Избегайте пуховиков — в них легко перегреться.
  • Шапка и перчатки — легкие, дышащие, чтобы не терять подвижность.

Совет: если вы только начинаете, возьмите комплект напрокат. Специалисты подскажут оптимальную длину лыж и палок, тип креплений и ботинки по вашей ноге. Это безопаснее и дешевле, чем покупать вслепую.

Безопасность и ошибки новичков

Даже на ровной трассе важно помнить о безопасности:

  • Тормозите «елочкой» — разводите носки лыж, пятки сводите вместе.
  • Поднимайтесь в гору «лесенкой» — ставьте лыжи под углом и переносите вес поочередно.
  • Если чувствуете, что падаете, уходите на бок, а не вперед — это снижает риск травм.
  • При падении постарайтесь отпустить палки, чтобы не повредить кисти рук и не упереться ими в снег или землю.
  • Избегайте трасс с сильным уклоном, пока не освоите торможение.

Даже при спокойной езде держите дистанцию между лыжниками — не менее двух метров. На поворотах слегка сгибайте колени и смотрите вперед, а не под ноги — это помогает удерживать равновесие и вовремя реагировать на неровности.

Мужчина спускается с горы на лыжах.
Для начальной подготовки выбирайте утрамбованные трассы.Источник: Freepik

Популярные вопросы по теме

Когда вы впервые выходите на лыжню, вопросов обычно больше, чем ответов. Вот самые частые — с короткими пояснениями.

1. Чем беговые лыжи отличаются от горных?

Беговые предназначены для равнин и активного передвижения, горные — для спусков. У горных жестче ботинки и крепления, у беговых — легкая конструкция и свободный носок ботинка.

2. Можно ли кататься без лыжни?

Можно, но сложнее. В рыхлом снегу классика идет медленно, а коньковый ход возможен только по плотному насту. Для начала выбирайте утрамбованные трассы.

3. Сколько нужно, чтобы научиться?

После трех-пяти тренировок появится уверенность в равновесии и ритме. Через пару недель регулярных занятий можно проходить пять-семь километров без усталости.

4. Можно ли кататься при морозе −15 °C и ниже?

Да, если правильно одеться. Главное — термобелье, перчатки и баф. При температуре ниже −20 °C ограничьте катание 30 минутами.

5. Что делать, если устали или теряете баланс?

Остановитесь, воткните палки в снег и выровняйте дыхание. Не пытайтесь «догнать» группу — лучше передохнуть, чем упасть от усталости.