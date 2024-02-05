События недели. Приговор Валиевой, НХЛ едет на Олимпиаду, Хэмилтон переходит в «Феррари»

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес приговор российской фигуристке Камиле Валиевой. 17-летняя спортсменка признана виновной в употреблении триметазидина (добавки для улучшения работы сердца) и была дисквалифицирована на четыре года. Сторона Валиевой не сумела доказать, что нарушение антидопинговых правил произошло неумышленно, из-за чего российской фигуристке был назначен максимально возможный срок наказания. Ее дисквалификация в ближайшее время будет обжалована.

Все спортивные результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы. В общей сложности у фигуристки отберут 10 медалей. Главной потерей стало золото олимпийского командного турнира в Пекине. Из-за дисквалификации очки Валиевой обнулились, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место. Олимпийское золото ушло сборной США, которая за счет этого поднялась в общем медальном зачете Игр в Пекине на третье место.

После оглашения вердикта в Олимпийском комитете России заявили, что российскому спорту была объявлена война. Глава МОК Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу фигуристки, а американский фигурист Натан Чен назвал решение CAS «победой чистого спорта». С реакцией мировых СМИ можно ознакомиться здесь.

Еврофутбол

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с сентября, проиграв на выезде «Арсеналу» (3:1). Мерсисайдцы сохранили за собой первое место в турнирной таблице, но их преимущество над «канонирами» сократилось до двух очков. «Ман Юнайтед» одержал две победы — «валидольную» гостевую над «Вулверхэмптоном» (4:3) и уверенную домашнюю над «Вест Хэмом» (3:0). «Ман Сити» дома без проблем одолел «Бернли» (3:1), а вот «Тоттенхэм» на выезде потерял очки с «Эвертоном» (2:2).

Главным неудачником минувшей недели в АПЛ стал «Челси», который сначала на выезде был бит «Ливерпулем» (1:4), после чего дома проиграл «Вулверхэмптону» (2:4). Причем на «Энфилде» лондонцы могли получить в свои ворота гораздо больше — нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес умудрился четыре раза попасть в каркас ворот, что стало первым подобным случаем в истории лиги с момента фиксации продвинутой статистики.

«Реал» упустил победу в мадридском дерби, пропустив от «Атлетико» на 93-й минуте. Несмотря на это, «королевский» клуб сумел вернуть лидерство в Ла Лиге и теперь на два очка опережает «Жирону», которая на этой неделе оступилась в матче с «Реал Сосьедадом» (0:0). В ближайшие выходные «Реал» и «Жирона» в Мадриде сыграют между собой. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0) и «Алавес» (3:1) — в обоих матчах за каталонцев забивал 18-летний бразильский новобранец Виктор Роке.

В Бундеслиге «Бавария» и «Байер» продолжают идти без потерь. Мюнхенцы обыграли менхегладбахскую «Боруссию» (3:1), а леверкузенцы победили «Дармштадт» (2:0). Через неделю лидеры чемпионата Германии сыграют друг с другом — разрыв между командами также составляет всего два очка. В Италии «Интер» одержал минимальную победу над «Ювентусом» (1:0) и серьезно упрочил свое лидерство в Серии А. Для туринцев, как и для «Ливерпуля», это первое поражение в чемпионате с сентября. Во Франции «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева сыграли вничью — 1:1.

Кубок Азии и Кубок Африки

Главные континентальные турниры Азии и Африки вышли на финишную прямую. В Азии за выход в финал поборются Иордания и Южная Корея, а также Иран и Катар (хозяева турнира). Тройка главных фаворитов уже прекратила борьбу за титул — Южная Корея выбила Саудовскую Аравию и Австралию, а Иран не пустил в полуфинал Японию.

Неплохо выступили на Кубке Азии команды из стран бывшего СССР. Узбекистан не проиграл на турнире ни одного матча в основное время и уступили сборной Катара лишь в серии одиннадцатиметровых ударов. Одной из главных сенсаций Кубка Азии стала сборная Таджикистана, которая впервые в истории отобралась на турнир и сразу сумела дойти до четвертьфинала.

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В полуфинальных матчах Кубка африканских наций сыграют Нигерия и ЮАР, а также Кот-д'Ивуар (хозяева турнира) и ДР Конго. Главные фавориты турнира вылетели уже на стадии ⅛ финала. Сборная Марокко, еще недавно игравшая в полуфинале чемпионата мира, не сумела пройти ЮАР. Действующий чемпион турнира Сенегал вылетел в серии пенальти от Кот-д'Ивуара, а бронзовый призер Камерун проиграл Нигерии. Сборная Алжира, которая также причислялась к числу фаворитов турнира, не сумела преодолеть даже групповой этап.

Финал Кубка Азии пройдет 10 февраля, а уже на следующий день будет сыгран решающий матч на Кубке африканских наций.

«Аль-Наср» и «Интер Майами» сыграли, а Роналду и Месси — нет

Обещанная нам дуэль между Роналду и Месси так и не состоялась. Португалец не смог принять участие в матче из-за травмы икроножной мышцы, а аргентинец из-за мышечного дискомфорта провел на поле всего семь минут. Отсутствие Роналду не помешало его команде разгромить «Интер Майами» с унизительным счетом 6:0 — Талиска оформил хет-трик, а Ляпорт умудрился забить со своей половины поля.

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После матча «Интер Майами» отправился в Гонконг, где сыграл со звездами местного чемпионата. Месси и Суарес участие в матче не принимали, из-за чего игроки американской команды были освистаны местной публикой. Теперь власти Гонконга намерены наказать организаторов матча из-за не сыгравшего Месси, который по изначальной договоренности должен был провести на поле минимум 45 минут.

Большая покупка «Спартака»

«Спартак» приобрел 21-летнего нападающего «Твенте» Манфреда Угальде за 13 млн евро. Костариканец стал второй самой дорогой покупкой в истории красно-белых. Переход Угальде в РПЛ вызвал волну недовольства в Нидерландах, из-за чего члену наблюдательного совета «Твенте» Джону Бирлингу даже пришлось подать в отставку.

«Локомотив» за 3,5 млн евро купил 27-летнего защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, а «Ростов» объявил о переходе 19-летнего египетского защитника Эяда Эль-Аскалани. Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в сербском «Железничаре», а полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой наконец-то перешел в «Маккаби» из Хайфы. В ближайшее время 26-летний футболист собирается получить израильский паспорт.

НХЛ возвращается на Олимпийские игры

НХЛ официально объявила, что ее игроки сыграют на двух ближайших Олимпиадах — в 2026 и 2030 году. В последний раз сильнейшие хоккеисты планеты собирались на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Спустя десять лет НХЛ и IIHF все-таки сумели уладить между собой все разногласия и вновь сделали олимпийский турнир самым ожидаемым хоккейным событием четырехлетия. Вопрос об участии российских хоккеистов пока остается открытым.

Одновременно с этим НХЛ анонсировала проведение турнира с участием сильнейших хоккейных сборных — Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдет в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. На турнире сильнейших не нашлось места не только России, но и Чехии.

Кучерова освистали на Матче звезд НХЛ

Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Никита Кучеров был освистан болельщиками на Матче звезд в Торонто. 30-летний россиянин не проявил большого энтузиазма в конкурсах мастерства, заняв в итоге последнее, 12-е место. За день до этого Кучеров был выбран под первым номером на драфте Матча звезд.

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Зато на звездном уикенде успешно выступили российские вратари. Игорь Шестеркин помог команде Остона Мэттьюса победить в финале команду Коннора Макдэвида, ворота которой защищал Сергей Бобровский. Во время мастер-шоу Александр Георгиев стал лучшим во вратарском конкурсе «один на один» и выиграл 100 тыс. долларов.

За пару дней до старта звездного уикенда «Ванкувер» провел обмен с участием российского нападающего Андрея Кузьменко, который теперь продолжит карьеру в «Калгари».

СКА всухую выиграл сезонную серию у ЦСКА

Петербургский СКА в шестой раз в сезоне обыграл ЦСКА. «Локомотив» победил московское «Динамо», отыгравшись со счета 0:3. «Металлург» вырвал победу у «Авангарда», сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. По итогам прошедшей недели путевки в плей-офф завоевали «Северсталь» и ЦСКА, последнее место в плей-офф на Западе скоро уйдет минскому «Динамо». На Востоке же борьба все еще продолжается — пока известны имена лишь трех участников плей-офф.

Параллельно с битвой за места в плей-офф клубы КХЛ пытаются продавить увеличение лимита на легионеров. 15 из 20 клубов лиги проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти игроков.

Хэмилтон переходит в «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в «Феррари». Ближайший сезон он допилотирует в «Мерседесе», а следующий начнет уже в итальянской команде. 39-летний британец объяснил этот неожиданный для многих шаг возможностью «осуществить еще одну детскую мечту». В «Феррари» Хэмилтон будет зарабатывать 50 млн евро в год — в команде он заменит испанца Карлоса Сайнса, который уже объявил об уходе из «Скудерии».

Бой года перенесен на середину мая

Долгожданный боксерский бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александра Усиком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, который должен был состояться 17 февраля, перенесен на 18 мая. Поединок переносится уже в шестой раз — теперь из-за глубокого рассечения, которое Фьюри получил во время подготовки к бою. Если бой будет сорван вновь, то Усик и Фьюри будут оштрафованы на 10 млн долларов.

Неудержимый Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на Кубке России. Сан Саныч все ближе подбирается к уникальному достижению — победам во всех гонках Кубка страны в течение одного сезона. Чтобы стать абсолютным триумфатором Кубка России, ему осталось одержать четыре победы на финальном этапе в Кировске, который пройдет в начале апреля.

Латвия официально забанила российских спортсменов

Сейм Латвии на законодательном уровне запретил своим сборным играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе. Кроме того, принятые поправки к закону о спорте запрещают в Латвии проведение любых спортивных соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.

Американский миллиардер хочет провести Олимпийские игры с допингом