Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Сибирь
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Брентфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Севилья
Хоккей. НХЛ
6.02
Рейнджерс
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто
Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
12Рождественская победа Андрея Рублева
15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Приговор Валиевой, НХЛ едет на Олимпиаду, Хэмилтон переходит в «Феррари»

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.

Наверх
Источник: Reuters

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес приговор российской фигуристке Камиле Валиевой. 17-летняя спортсменка признана виновной в употреблении триметазидина (добавки для улучшения работы сердца) и была дисквалифицирована на четыре года. Сторона Валиевой не сумела доказать, что нарушение антидопинговых правил произошло неумышленно, из-за чего российской фигуристке был назначен максимально возможный срок наказания. Ее дисквалификация в ближайшее время будет обжалована.

Все спортивные результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы. В общей сложности у фигуристки отберут 10 медалей. Главной потерей стало золото олимпийского командного турнира в Пекине. Из-за дисквалификации очки Валиевой обнулились, из-за чего сборная России переместилась с первого на третье место. Олимпийское золото ушло сборной США, которая за счет этого поднялась в общем медальном зачете Игр в Пекине на третье место.

После оглашения вердикта в Олимпийском комитете России заявили, что российскому спорту была объявлена война. Глава МОК Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу фигуристки, а американский фигурист Натан Чен назвал решение CAS «победой чистого спорта». С реакцией мировых СМИ можно ознакомиться здесь.

Еврофутбол

Источник: AP 2023

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с сентября, проиграв на выезде «Арсеналу» (3:1). Мерсисайдцы сохранили за собой первое место в турнирной таблице, но их преимущество над «канонирами» сократилось до двух очков. «Ман Юнайтед» одержал две победы — «валидольную» гостевую над «Вулверхэмптоном» (4:3) и уверенную домашнюю над «Вест Хэмом» (3:0). «Ман Сити» дома без проблем одолел «Бернли» (3:1), а вот «Тоттенхэм» на выезде потерял очки с «Эвертоном» (2:2).

Главным неудачником минувшей недели в АПЛ стал «Челси», который сначала на выезде был бит «Ливерпулем» (1:4), после чего дома проиграл «Вулверхэмптону» (2:4). Причем на «Энфилде» лондонцы могли получить в свои ворота гораздо больше — нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес умудрился четыре раза попасть в каркас ворот, что стало первым подобным случаем в истории лиги с момента фиксации продвинутой статистики.

«Реал» упустил победу в мадридском дерби, пропустив от «Атлетико» на 93-й минуте. Несмотря на это, «королевский» клуб сумел вернуть лидерство в Ла Лиге и теперь на два очка опережает «Жирону», которая на этой неделе оступилась в матче с «Реал Сосьедадом» (0:0). В ближайшие выходные «Реал» и «Жирона» в Мадриде сыграют между собой. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0) и «Алавес» (3:1) — в обоих матчах за каталонцев забивал 18-летний бразильский новобранец Виктор Роке.

В Бундеслиге «Бавария» и «Байер» продолжают идти без потерь. Мюнхенцы обыграли менхегладбахскую «Боруссию» (3:1), а леверкузенцы победили «Дармштадт» (2:0). Через неделю лидеры чемпионата Германии сыграют друг с другом — разрыв между командами также составляет всего два очка. В Италии «Интер» одержал минимальную победу над «Ювентусом» (1:0) и серьезно упрочил свое лидерство в Серии А. Для туринцев, как и для «Ливерпуля», это первое поражение в чемпионате с сентября. Во Франции «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева сыграли вничью — 1:1.

Кубок Азии и Кубок Африки

Главные континентальные турниры Азии и Африки вышли на финишную прямую. В Азии за выход в финал поборются Иордания и Южная Корея, а также Иран и Катар (хозяева турнира). Тройка главных фаворитов уже прекратила борьбу за титул — Южная Корея выбила Саудовскую Аравию и Австралию, а Иран не пустил в полуфинал Японию.

Неплохо выступили на Кубке Азии команды из стран бывшего СССР. Узбекистан не проиграл на турнире ни одного матча в основное время и уступили сборной Катара лишь в серии одиннадцатиметровых ударов. Одной из главных сенсаций Кубка Азии стала сборная Таджикистана, которая впервые в истории отобралась на турнир и сразу сумела дойти до четвертьфинала.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинальных матчах Кубка африканских наций сыграют Нигерия и ЮАР, а также Кот-д'Ивуар (хозяева турнира) и ДР Конго. Главные фавориты турнира вылетели уже на стадии ⅛ финала. Сборная Марокко, еще недавно игравшая в полуфинале чемпионата мира, не сумела пройти ЮАР. Действующий чемпион турнира Сенегал вылетел в серии пенальти от Кот-д'Ивуара, а бронзовый призер Камерун проиграл Нигерии. Сборная Алжира, которая также причислялась к числу фаворитов турнира, не сумела преодолеть даже групповой этап.

Финал Кубка Азии пройдет 10 февраля, а уже на следующий день будет сыгран решающий матч на Кубке африканских наций.

«Аль-Наср» и «Интер Майами» сыграли, а Роналду и Месси — нет

Обещанная нам дуэль между Роналду и Месси так и не состоялась. Португалец не смог принять участие в матче из-за травмы икроножной мышцы, а аргентинец из-за мышечного дискомфорта провел на поле всего семь минут. Отсутствие Роналду не помешало его команде разгромить «Интер Майами» с унизительным счетом 6:0 — Талиска оформил хет-трик, а Ляпорт умудрился забить со своей половины поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча «Интер Майами» отправился в Гонконг, где сыграл со звездами местного чемпионата. Месси и Суарес участие в матче не принимали, из-за чего игроки американской команды были освистаны местной публикой. Теперь власти Гонконга намерены наказать организаторов матча из-за не сыгравшего Месси, который по изначальной договоренности должен был провести на поле минимум 45 минут.

Большая покупка «Спартака»

Источник: ФК "Спартак"

«Спартак» приобрел 21-летнего нападающего «Твенте» Манфреда Угальде за 13 млн евро. Костариканец стал второй самой дорогой покупкой в истории красно-белых. Переход Угальде в РПЛ вызвал волну недовольства в Нидерландах, из-за чего члену наблюдательного совета «Твенте» Джону Бирлингу даже пришлось подать в отставку.

«Локомотив» за 3,5 млн евро купил 27-летнего защитника «Страсбура» Жерзино Ньямси, а «Ростов» объявил о переходе 19-летнего египетского защитника Эяда Эль-Аскалани. Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в сербском «Железничаре», а полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой наконец-то перешел в «Маккаби» из Хайфы. В ближайшее время 26-летний футболист собирается получить израильский паспорт.

НХЛ возвращается на Олимпийские игры

Источник: AFP 2023

НХЛ официально объявила, что ее игроки сыграют на двух ближайших Олимпиадах — в 2026 и 2030 году. В последний раз сильнейшие хоккеисты планеты собирались на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Спустя десять лет НХЛ и IIHF все-таки сумели уладить между собой все разногласия и вновь сделали олимпийский турнир самым ожидаемым хоккейным событием четырехлетия. Вопрос об участии российских хоккеистов пока остается открытым.

Одновременно с этим НХЛ анонсировала проведение турнира с участием сильнейших хоккейных сборных — Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдет в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. На турнире сильнейших не нашлось места не только России, но и Чехии.

Кучерова освистали на Матче звезд НХЛ

Лучший бомбардир нынешнего сезона НХЛ Никита Кучеров был освистан болельщиками на Матче звезд в Торонто. 30-летний россиянин не проявил большого энтузиазма в конкурсах мастерства, заняв в итоге последнее, 12-е место. За день до этого Кучеров был выбран под первым номером на драфте Матча звезд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато на звездном уикенде успешно выступили российские вратари. Игорь Шестеркин помог команде Остона Мэттьюса победить в финале команду Коннора Макдэвида, ворота которой защищал Сергей Бобровский. Во время мастер-шоу Александр Георгиев стал лучшим во вратарском конкурсе «один на один» и выиграл 100 тыс. долларов.

За пару дней до старта звездного уикенда «Ванкувер» провел обмен с участием российского нападающего Андрея Кузьменко, который теперь продолжит карьеру в «Калгари».

СКА всухую выиграл сезонную серию у ЦСКА

Петербургский СКА в шестой раз в сезоне обыграл ЦСКА. «Локомотив» победил московское «Динамо», отыгравшись со счета 0:3. «Металлург» вырвал победу у «Авангарда», сравняв счет за 0,1 секунды до конца третьего периода. По итогам прошедшей недели путевки в плей-офф завоевали «Северсталь» и ЦСКА, последнее место в плей-офф на Западе скоро уйдет минскому «Динамо». На Востоке же борьба все еще продолжается — пока известны имена лишь трех участников плей-офф.

Параллельно с битвой за места в плей-офф клубы КХЛ пытаются продавить увеличение лимита на легионеров. 15 из 20 клубов лиги проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти игроков.

Хэмилтон переходит в «Феррари»

Источник: Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в «Феррари». Ближайший сезон он допилотирует в «Мерседесе», а следующий начнет уже в итальянской команде. 39-летний британец объяснил этот неожиданный для многих шаг возможностью «осуществить еще одну детскую мечту». В «Феррари» Хэмилтон будет зарабатывать 50 млн евро в год — в команде он заменит испанца Карлоса Сайнса, который уже объявил об уходе из «Скудерии».

Бой года перенесен на середину мая

Долгожданный боксерский бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александра Усиком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, который должен был состояться 17 февраля, перенесен на 18 мая. Поединок переносится уже в шестой раз — теперь из-за глубокого рассечения, которое Фьюри получил во время подготовки к бою. Если бой будет сорван вновь, то Усик и Фьюри будут оштрафованы на 10 млн долларов.

Неудержимый Большунов

Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл 17-ю гонку подряд на Кубке России. Сан Саныч все ближе подбирается к уникальному достижению — победам во всех гонках Кубка страны в течение одного сезона. Чтобы стать абсолютным триумфатором Кубка России, ему осталось одержать четыре победы на финальном этапе в Кировске, который пройдет в начале апреля.

Латвия официально забанила российских спортсменов

Сейм Латвии на законодательном уровне запретил своим сборным играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе. Кроме того, принятые поправки к закону о спорте запрещают в Латвии проведение любых спортивных соревнований с участием российских и белорусских спортсменов.

Американский миллиардер хочет провести Олимпийские игры с допингом

Сооснователь PayPal Питер Тиль анонсировал проект «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games) — соревнований, на которых спортсмены смогут принимать допинг. Планируется, что «Олимпиада на стероидах» будет проводиться каждый год, начиная с 2025 года. В первых соревнованиях должны спортсмены из пяти видов спорта — плавания, гимнастики, тяжелой атлетики, легкой атлетики и единоборств.

 События недели. Приговор Валиевой, НХЛ едет на Олимпиаду, Хэмилтон...
Хорди Томпсон: Хочу показать — на самом деле я хороший человек
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь