Кучеров был выбран под первым номером на драфте Матча звезд НХЛ

Матч звезд НХЛ пройдет в воскресенье 4 февраля, в Торонто. В этом году лига решила отойти от привычного формата деления на сборные дивизионов для хоккейного турнира «3 на 3». На этот раз составы команд определялись путем драфта. Выбор хоккеистов осуществляли четыре капитана, которые были назначены 20 января департаментом хоккейных операций НХЛ.

Кучеров был выбран под общим первым номером и попал в команду к защитнику «Ванкувера» Куинну Хьюзу. 30-летний россиянин возглавляет список лучших бомбардиров регулярного чемпионата, набрав за 49 матчей 85 (32+53) очков. Нападающий сыграет на Матче звезд в пятый раз в своей заокеанской карьере.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e1f3d3b0ca7f30f4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240379" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо турнира «3 на 3», Кучеров примет участие в четырех конкурсах мастерства. Лидер «Тампы» будет соревноваться в точности бросков по мишеням на скорость, точности передач, во владении шайбой и в конкурсе бросков с разных позиций. Конкурсы мастерства пройдут в субботу, 3 февраля. Их победитель получит приз в размере одного миллиона долларов.

Всего на Матче звезд НХЛ помимо Кучерова сыграют еще четыре россиянина. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет за команду нападающего «Торонто» Остона Мэттьюза, вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в свою команду выбрал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, а вратаря «Колорадо» Александра Георгиева взял его одноклубник Нэйтан Маккиннон. Также в команду Маккиннона попал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В полуфинале команда Макдэвида сыграет с командой Маккиннона, а команда Мэттьюса будет играть с командой Хьюза. Победители этих матчей сыграют между собой финальном матче.