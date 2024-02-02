Таджикистан проиграл в ¼ финала на дебютном Кубке Азии
В четвертьфинальном матче Кубка Азии на стадионе «Ахмед бин Али» в катарском Аль-Райане сборная Иордании одержала минимальную победу над командой Таджикистана — 1:0.
Таджикистан
Иордания
В четвертьфинальном матче Кубка Азии на стадионе «Ахмед бин Али» в катарском Аль-Райане сборная Иордании одержала минимальную победу над командой Таджикистана — 1:0.
Единственным забитым мячом в матче стал гол в свои ворота защитника иранского «Персеполиса» Вахдата Ханонова на 66-й минуте.
Сборная Таджикистана в ⅛ финала обыграла национальную команду Объединённых Арабских Эмиратов (1:1, 5:3 по пенальти). В том матче Вахдат Ханонов забил гол в основное время и реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.
Сборная Таджикистана впервые в своей истории играла в финальной части Кубка Азии. Иордания раньше не доходила на этом турнире дальше четвертьфинала.
В полуфинале соперником сборной Иордании будет победитель пары Австралия — Южная Корея. В других четвертьфиналах сыграют Узбекистан — Катар и Иран — Япония.
Финал Кубка Азии будет проведен 10 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Катара.