Таджикистан проиграл в ¼ финала на дебютном Кубке Азии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240388" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственным забитым мячом в матче стал гол в свои ворота защитника иранского «Персеполиса» Вахдата Ханонова на 66-й минуте.

Сборная Таджикистана в ⅛ финала обыграла национальную команду Объединённых Арабских Эмиратов (1:1, 5:3 по пенальти). В том матче Вахдат Ханонов забил гол в основное время и реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.

Сборная Таджикистана впервые в своей истории играла в финальной части Кубка Азии. Иордания раньше не доходила на этом турнире дальше четвертьфинала.

В полуфинале соперником сборной Иордании будет победитель пары Австралия — Южная Корея. В других четвертьфиналах сыграют Узбекистан — Катар и Иран — Япония.