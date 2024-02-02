«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу на 97-й минуте
«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Гости открыли счет на пятой минуте матча усилиями нападающего Маркуса Рэшфорда. На 22-й минуте преимущество манкунианцев удвоил форвард Расмус Хойлунд. На 71-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Пабло Сарабия, но спустя четыре минуты разницу в счете восстановил полузащитник Скотт Мактоминей.
К 85-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» вел со счетом 3:1, но в следующие десять минут «Вулверхэмптону» удалось сравнять счет. На седьмой добавленной минуте «Юнайтед» сумел вырвать победу благодаря точному удару 18-летнего воспитанника Кобби Майну.
«Важнейшая победа. Мы играли очень хорошо и диктовали ход матча на протяжении часа. Мы должны были вести 3:0 или 4:0, но не смогли столько забить, а в конце игры действовали довольно наивно. Конечно, мы не должны столько пропускать. В начале сезона мы тоже полностью доминировали, а затем упускали преимущество. Надо более ответственно подходить к таким моментам, у нас очень опытная команда. Надо справляться с такими ситуациями», — сказал на послематчевой пресс-конференций главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг.
В этом матче «Ман Юнайтед» пробил отметку в 50 пропущенных мячей за сезон. В 32 матчах во всех турниров манкунианцы пропустили 52 гола. Среди клубов АПЛ больше пропустил только «Шеффилд Юнайтед» (59).
Благодаря этой победе «МЮ» смог опередить «Ньюкасл» и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Отрыв команды от еврокубковой зоны составляет восемь очков. В следующем туре «Юнайтед» дома сыграет с «Вест Хэмом», который в другом четверговом матче не сумел обыграть «Борнмут» (1:1). Матч пройдет в воскресенье, 4 марта.