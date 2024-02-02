Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
1.02
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
34
Футбол. Зарубежный
1.02
Хетафе
Реал
02
Футбол. Зарубежный
1.02
Вест Хэм
Борнмут
11
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
1.02
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
34
1.02
Вест Хэм
Борнмут
11
31.01
Ливерпуль
Челси
41
31.01
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд
32
31.01
Манчестер Сити
Бернли
31
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу на 97-й минуте

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Гости открыли счет на пятой минуте матча усилиями нападающего Маркуса Рэшфорда. На 22-й минуте преимущество манкунианцев удвоил форвард Расмус Хойлунд. На 71-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Пабло Сарабия, но спустя четыре минуты разницу в счете восстановил полузащитник Скотт Мактоминей.

К 85-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» вел со счетом 3:1, но в следующие десять минут «Вулверхэмптону» удалось сравнять счет. На седьмой добавленной минуте «Юнайтед» сумел вырвать победу благодаря точному удару 18-летнего воспитанника Кобби Майну.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Важнейшая победа. Мы играли очень хорошо и диктовали ход матча на протяжении часа. Мы должны были вести 3:0 или 4:0, но не смогли столько забить, а в конце игры действовали довольно наивно. Конечно, мы не должны столько пропускать. В начале сезона мы тоже полностью доминировали, а затем упускали преимущество. Надо более ответственно подходить к таким моментам, у нас очень опытная команда. Надо справляться с такими ситуациями», — сказал на послематчевой пресс-конференций главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В этом матче «Ман Юнайтед» пробил отметку в 50 пропущенных мячей за сезон. В 32 матчах во всех турниров манкунианцы пропустили 52 гола. Среди клубов АПЛ больше пропустил только «Шеффилд Юнайтед» (59).

Благодаря этой победе «МЮ» смог опередить «Ньюкасл» и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Отрыв команды от еврокубковой зоны составляет восемь очков. В следующем туре «Юнайтед» дома сыграет с «Вест Хэмом», который в другом четверговом матче не сумел обыграть «Борнмут» (1:1). Матч пройдет в воскресенье, 4 марта.

Читайте также
Вулверхэмптон
3:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
 Лучший игрок НБА прошлого сезона, вероятно, порвал мениск
Экс-хавбек «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Южной Корее
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь