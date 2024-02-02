«МЮ» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу на 97-й минуте

Гости открыли счет на пятой минуте матча усилиями нападающего Маркуса Рэшфорда. На 22-й минуте преимущество манкунианцев удвоил форвард Расмус Хойлунд. На 71-й минуте с пенальти отличился нападающий хозяев Пабло Сарабия, но спустя четыре минуты разницу в счете восстановил полузащитник Скотт Мактоминей.

К 85-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» вел со счетом 3:1, но в следующие десять минут «Вулверхэмптону» удалось сравнять счет. На седьмой добавленной минуте «Юнайтед» сумел вырвать победу благодаря точному удару 18-летнего воспитанника Кобби Майну.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4e6ff641e41f569&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240380" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Важнейшая победа. Мы играли очень хорошо и диктовали ход матча на протяжении часа. Мы должны были вести 3:0 или 4:0, но не смогли столько забить, а в конце игры действовали довольно наивно. Конечно, мы не должны столько пропускать. В начале сезона мы тоже полностью доминировали, а затем упускали преимущество. Надо более ответственно подходить к таким моментам, у нас очень опытная команда. Надо справляться с такими ситуациями», — сказал на послематчевой пресс-конференций главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг.

В этом матче «Ман Юнайтед» пробил отметку в 50 пропущенных мячей за сезон. В 32 матчах во всех турниров манкунианцы пропустили 52 гола. Среди клубов АПЛ больше пропустил только «Шеффилд Юнайтед» (59).