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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известная будущая зарплата Хэмилтона в «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в «Феррари» 50 млн евро в год. Об этом сообщает телеканал RMC Sport со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

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Источник: AP 2023

Накануне было официально объявлено о том, что 39-летний присоединится к Феррари«после окончания сезона-2024. По информации источника, годовой оклад Хэмилтона в итальянской команде будет на 10 млн евро меньше, чем в его нынешней команде “Мерседес”.

Для сравнения будущий напарник Хэмилтона по «Феррари» монегаск Шарль Леклер по новому контракту зарабатывает 33 млн евро. Испанец Карлос Сайнс, чье место в команде займет семикратный чемпион мира, получает в три раза меньше — 11 млн евро.

По информации Forbes, самым высокооплачиваемым гонщиком в «Формуле-1» является действующий чемпион, нидерландский пилот Макс Ферстаппен, зарплата которого в «Ред Булл» составляет около 65 млн евро.

Льюис Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу завоеванных чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером, который пять из семи своих титулов завоевал в составе «Феррари». 39-летнему британцу принадлежит множество рекордов «Формулы-1», в том числе по числу побед на Гран-при (103), поулов (104) и подиумов (195).

Британский пилот считает, что в составе итальянской команды он сможет завоевать восьмой чемпионский титул, который позволит ему единолично закрепить за собой звание самого титулованного гонщика в истории «Королевских гонок».

Последний раз пилот «Феррари» становился чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. Тогда титул завоевал финский гонщик Кими Райкконен, который в личном зачете опередил Хэмлитона на один балл, лишив британца уникальной возможности выиграть чемпионский титул в дебютный сезон.

Прошлый сезон «Формулы-1» Хэмилтон завершил на третьем месте, пять раз финишировав на подиуме.

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Стала известная будущая зарплата Хэмилтона в «Феррари»
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