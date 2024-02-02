Стала известная будущая зарплата Хэмилтона в «Феррари»

Накануне было официально объявлено о том, что 39-летний присоединится к Феррари«после окончания сезона-2024. По информации источника, годовой оклад Хэмилтона в итальянской команде будет на 10 млн евро меньше, чем в его нынешней команде “Мерседес”.

Для сравнения будущий напарник Хэмилтона по «Феррари» монегаск Шарль Леклер по новому контракту зарабатывает 33 млн евро. Испанец Карлос Сайнс, чье место в команде займет семикратный чемпион мира, получает в три раза меньше — 11 млн евро.

По информации Forbes, самым высокооплачиваемым гонщиком в «Формуле-1» является действующий чемпион, нидерландский пилот Макс Ферстаппен, зарплата которого в «Ред Булл» составляет около 65 млн евро.

Льюис Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он делит рекорд по числу завоеванных чемпионских титулов с Михаэлем Шумахером, который пять из семи своих титулов завоевал в составе «Феррари». 39-летнему британцу принадлежит множество рекордов «Формулы-1», в том числе по числу побед на Гран-при (103), поулов (104) и подиумов (195).

Британский пилот считает, что в составе итальянской команды он сможет завоевать восьмой чемпионский титул, который позволит ему единолично закрепить за собой звание самого титулованного гонщика в истории «Королевских гонок».

Последний раз пилот «Феррари» становился чемпионом «Формулы-1» в 2007 году. Тогда титул завоевал финский гонщик Кими Райкконен, который в личном зачете опередил Хэмлитона на один балл, лишив британца уникальной возможности выиграть чемпионский титул в дебютный сезон.