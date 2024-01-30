США стали третьими в общем зачете Олимпийских игр 2022 года
Ранее Олимпийский комитет России подчеркнул, что результаты командных соревнований не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой и юридически пересмотру не подлежат.
Ранее Олимпийский комитет России подчеркнул, что результаты командных соревнований не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Валиевой и юридически пересмотру не подлежат.
Сборная США поднимется на третье место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине 2022 года после перераспределения наград командного турнира фигуристов.
30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам.
Таким образом, у команды США в общей сложности станет девять золотых медалей, она сравняется по числу наград высшей пробы с командой Китая и обойдет ее по числу серебряных медалей и общему количеству наград. Команда России, у которой после перераспределения останется пять золотых медалей, сохранит девятое место в зачете.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.