США стали третьими в общем зачете Олимпийских игр 2022 года

Сборная США поднимется на третье место в медальном зачете зимней Олимпиады в Пекине 2022 года после перераспределения наград командного турнира фигуристов.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам.

Таким образом, у команды США в общей сложности станет девять золотых медалей, она сравняется по числу наград высшей пробы с командой Китая и обойдет ее по числу серебряных медалей и общему количеству наград. Команда России, у которой после перераспределения останется пять золотых медалей, сохранит девятое место в зачете.