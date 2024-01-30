ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристов ОИ-2022

Командный турнир Олимпиады-2022 | Источник: РИА "Новости"

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

Сборная России по фигурному катанию по решению Международного союза конькобежцев (ISU) лишена золота, завоеванного в командном турнире ОИ-2022. ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире.

Результаты Валиевой на Олимпиаде в Пекине были аннулированы, что привело к изменению результатов командного турнира. Российская команда была лишена 20 баллов, которые Камила заработала после победы в короткой и произвольной программах. Таким образом, первое место заняла команда США, вторыми стали японцы, а сборная России опустилась на третью строчку.

На тот момент 15-летняя Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с партнерами по команде уже успела выиграть золото в командном турнире.

Сборная России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине выступала в командном турнире в составе: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Из-за дела Валиевой в феврале 2022 года МОК не вручал награды по итогам командного турнира в Пекине.