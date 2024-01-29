Камила Валиева дисквалифицирована за допинг на 4 года

«Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями», — говорится в заявлении пресс-службы CAS.

«Последствия, связанные с дисквалификацией задним числом Валиевой на прошлых соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, не входят в рамки данной арбитражной процедуры и должны быть рассмотрены соответствующими заинтересованными спортивными организациями (ISU — прим.)», — говорится в заявлении.

Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с остальными уже успела выиграть золото в командном турнире. Допинг в организме спортсменка объясняла тем, что используемый для лечения сердечных заболеваний препарат принимал ее дедушка, а она могла пить воду из одного стакана с ним.

Сборная России по фигурному катанию взяла золото Олимпиады в Пекине в 2022 году, победив в командном турнире. Чемпионами в составе нашей команды стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Из-за дела Валиевой почти два года назад МОК не вручил награды по итогам командного турнира в Пекине, в котором второе место заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.