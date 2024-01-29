Кроме стакана деда, в деле Валиевой рассматривали версию с собакой
29 января ожидается вынесение окончательного решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
29 января ожидается вынесение окончательного решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России 2022 года, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с остальными уже успела выиграть золото в командном турнире. Допинг в организме спортсменка объясняла тем, что используемый для лечения сердечных заболеваний препарат принимал ее дедушка, а она могла пить воду из одного стакана с ним.
Журналист Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе» сообщил, что в тренерском штабе Этери Тутберидзе рассматривали также версию, по которой виноватой в контакте фигуристки с медикаментами могла быть ее собака.
«Давайте разберем версию про дедушкин стакан. Это не то чтобы версия. Из куцых и немножко путаных публичных объяснений доктора Филиппа Шветского, работавшего тогда с Камилой и с тренером Этери Тутберидзе, не совсем понятно, на каких фактах она основана и почему возникла. Мне кажется, всем очевидно, что версия, мягко говоря, с душком. Кстати, изначально в разработке была ещё одна версия. В ней фигурировала собака Камилы, но от неё быстро отказались, потому что это было совсем вряд ли возможно», — сказал Жуков на YouTube-канале.
Также Владислав Жуков рассказал о массажистке сборной России Марине Чекмаревой, которая, по словам Этери Тутберидзе, в день сдачи положительной допинг-пробы угостила фигуристку чаем.
«В олимпийский сезон она числилась в сборной России и персонально работала с Александрой Трусовой, причём и после Олимпиады тоже. Выходит, Этери Георгиевна намекает на подставу от другой российской спортсменки, да еще и на тот момент коллеги по тренировочной группе? Трудно утверждать, что имелось в виду, но для ясности — доверительные источники подтвердили мне, что эта версия — фикция. Как минимум потому, что бутылки с этим самым чаем были новые, из магазина, запечатанные, в них невозможно было что-то подложить. И как вообще можно было засунуть в бутылку этот триметазидин, чтобы на выходе получить 2,1 нанограмма на миллилитр? Одну тысячную таблетки раскрошить, что ли? Это физически невозможно, не говоря уже о том, что до сдачи допинг-пробы эта тысячная могла просто не всосаться в организм», — добавил журналист.
Решение суда по Валиевой ожидается 29 января около 17 часов по московскому времени.