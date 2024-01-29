Кроме стакана деда, в деле Валиевой рассматривали версию с собакой

Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России 2022 года, однако об этом стало известно только во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда Камила вместе с остальными уже успела выиграть золото в командном турнире. Допинг в организме спортсменка объясняла тем, что используемый для лечения сердечных заболеваний препарат принимал ее дедушка, а она могла пить воду из одного стакана с ним.

Журналист Владислав Жуков в подкасте «По моей инфе» сообщил, что в тренерском штабе Этери Тутберидзе рассматривали также версию, по которой виноватой в контакте фигуристки с медикаментами могла быть ее собака.

«Давайте разберем версию про дедушкин стакан. Это не то чтобы версия. Из куцых и немножко путаных публичных объяснений доктора Филиппа Шветского, работавшего тогда с Камилой и с тренером Этери Тутберидзе, не совсем понятно, на каких фактах она основана и почему возникла. Мне кажется, всем очевидно, что версия, мягко говоря, с душком. Кстати, изначально в разработке была ещё одна версия. В ней фигурировала собака Камилы, но от неё быстро отказались, потому что это было совсем вряд ли возможно», — сказал Жуков на YouTube-канале.

Также Владислав Жуков рассказал о массажистке сборной России Марине Чекмаревой, которая, по словам Этери Тутберидзе, в день сдачи положительной допинг-пробы угостила фигуристку чаем.

«В олимпийский сезон она числилась в сборной России и персонально работала с Александрой Трусовой, причём и после Олимпиады тоже. Выходит, Этери Георгиевна намекает на подставу от другой российской спортсменки, да еще и на тот момент коллеги по тренировочной группе? Трудно утверждать, что имелось в виду, но для ясности — доверительные источники подтвердили мне, что эта версия — фикция. Как минимум потому, что бутылки с этим самым чаем были новые, из магазина, запечатанные, в них невозможно было что-то подложить. И как вообще можно было засунуть в бутылку этот триметазидин, чтобы на выходе получить 2,1 нанограмма на миллилитр? Одну тысячную таблетки раскрошить, что ли? Это физически невозможно, не говоря уже о том, что до сдачи допинг-пробы эта тысячная могла просто не всосаться в организм», — добавил журналист.