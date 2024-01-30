Тарасова раскритиковала адвокатов, защищавших Валиеву в CAS
Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.
Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.
По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой адвокаты Камилы Валиевой не смогли сформировать достойную линию защиты спортсменки при разбирательстве дела об антидопинговом нарушении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Нас никто не спрашивает - удовлетворяет нас этот результат или нет. Мы не отстаивали Камилу как следует, позволили издеваться над девочкой. Кто ее защищал? Фамилии, имена, отчества? Это вопрос государственной важности. Кто из лучших адвокатов нашей страны там был, кто? В нашей стране они не будут считаться бронзовыми призерами Олимпиады. Я не знаю как они будут называться — это десятое дело. А вот то, что Камилу на четыре года отстранили, — это серьезно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.
Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года.