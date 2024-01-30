Тарасова раскритиковала адвокатов, защищавших Валиеву в CAS

«Нас никто не спрашивает - удовлетворяет нас этот результат или нет. Мы не отстаивали Камилу как следует, позволили издеваться над девочкой. Кто ее защищал? Фамилии, имена, отчества? Это вопрос государственной важности. Кто из лучших адвокатов нашей страны там был, кто? В нашей стране они не будут считаться бронзовыми призерами Олимпиады. Я не знаю как они будут называться — это десятое дело. А вот то, что Камилу на четыре года отстранили, — это серьезно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.