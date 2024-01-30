Щербакова стала чемпионкой Европы после аннулирования результатов Валиевой
Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года.
Российская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года.
После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой были пересмотрены результаты континентального первенства по фигурному катанию.
На чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Эстонии, Валиева одержала победу в женском одиночном катании. Второй стала Щербакова. Третьей — Александра Трусова. После дисквалификации Валиевой Щербакова поднялась на первое место, Трусова — на второе, третьей стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.
30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Зимней Олимпиаде в Пекине.
Анна Щербакова — олимпийская чемпионка в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года. Камила Валиева на тех соревнованиях заняла четвертое место.