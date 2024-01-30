Щербакова стала чемпионкой Европы после аннулирования результатов Валиевой

Анна Щербакова | Источник: Reuters

После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой были пересмотрены результаты континентального первенства по фигурному катанию.

На чемпионате Европы 2022 года, который проходил в Эстонии, Валиева одержала победу в женском одиночном катании. Второй стала Щербакова. Третьей — Александра Трусова. После дисквалификации Валиевой Щербакова поднялась на первое место, Трусова — на второе, третьей стала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Зимней Олимпиаде в Пекине.