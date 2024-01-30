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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК: После дела Валиевой необходимо обратить внимание на окружение спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля.

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Источник: Reuters

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу Валиевой, она признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в этот вопрос, и призеры командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наконец смогут получить свои долгожданные медали. Теперь МОК может вручить медали в соответствии с положением, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев. Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым пришлось два года ждать окончательных результатов соревнований. МОК свяжется с соответствующими НОК, чтобы организовать достойную церемонию вручения олимпийских медалей.

Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости обратить внимание на роль, которую играет окружение спортсменов в делах о допинге. Это тем более важно, если спортсмены — несовершеннолетние, ведь они еще больше полагаются на свое окружение», — приводит «Матч ТВ» слова сотрудников пресс‑службы МОК.

Камила Валиева, которой на тот момент было 15 лет, помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг‑пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой.

Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение об утверждении результатов олимпийского командного турнира фигуристов 7 февраля 2024 года.

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