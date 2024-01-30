МОК: После дела Валиевой необходимо обратить внимание на окружение спортсменов

«МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в этот вопрос, и призеры командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине наконец смогут получить свои долгожданные медали. Теперь МОК может вручить медали в соответствии с положением, который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев. Мы выражаем большое сочувствие спортсменам, которым пришлось два года ждать окончательных результатов соревнований. МОК свяжется с соответствующими НОК, чтобы организовать достойную церемонию вручения олимпийских медалей.



Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости обратить внимание на роль, которую играет окружение спортсменов в делах о допинге. Это тем более важно, если спортсмены — несовершеннолетние, ведь они еще больше полагаются на свое окружение», — приводит «Матч ТВ» слова сотрудников пресс‑службы МОК.