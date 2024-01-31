Роналду не сыграет в товарищеском матче с клубом Месси

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, не примет участия в товарищеском матче против американского «Интер Майами».

Ранее были отменены товарищеские матчи «Аль-Насра» с китайскими командами, включая клуб «Шанхай Шэньхуа», который сейчас тренирует Леонид Слуцкий.

Роналду, которому на следующей неделе исполнится 39, является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. По ходу карьеры игрок выступал за испанский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср».