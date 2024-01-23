Из-за травмы Роналду отменен матч «Аль-Насра» с клубом Слуцкого

Пресс-служба «Аль-Насра» объявила об отмене январских товарищеских матчей в Китае — против местных клубов «Шанхай Шэньхуа» и «Чжэцзяна».

В заявлении отмечается, что матчи состоятся в будущем, однако о датах их проведения не сообщается. Причиной такого решения саудовского клуба стала травма португальского форварда команды Криштиану Роналду.

В конце декабря 2023 года Леонид Слуцкий был назначен главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа».