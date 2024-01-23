Из-за травмы Роналду отменен матч «Аль-Насра» с клубом Слуцкого
Саудовский клуб отменил товарищеские матчи с командами из Китая.
Саудовский клуб отменил товарищеские матчи с командами из Китая.
Пресс-служба «Аль-Насра» объявила об отмене январских товарищеских матчей в Китае — против местных клубов «Шанхай Шэньхуа» и «Чжэцзяна».
В заявлении отмечается, что матчи состоятся в будущем, однако о датах их проведения не сообщается. Причиной такого решения саудовского клуба стала травма португальского форварда команды Криштиану Роналду.
В конце декабря 2023 года Леонид Слуцкий был назначен главным тренером клуба «Шанхай Шэньхуа».
В декабре 2022 года Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср». В настоящий момент с 20 голами Криштиану является лучшим бомбардиром саудовской Про-лиги.