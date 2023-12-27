Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа»
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
Контракт с 52-летним российским специалистом вступит в силу 1 января 2024 года.
«На протяжении всей своей тренерской карьеры Слуцкий выступал за открытый и сбалансированный футбол и хорошо разбирался в молодых игроках. Футбольный клуб “Шанхай Шэньхуа” тепло приветствует Слуцкого и его команду. Надеемся, что он как можно скорее познакомится с клубом, выработает стиль игры, подходящий для “Шэньхуа”. С нетерпением ждем, что с его помощью еще больше молодых игроков смогут совершенствоваться и добиваться лучших результатов в новом сезоне», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что вместе со Слуцким в Китай отправятся бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.
«Шанхай Шэньхуа» является четырехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка Китая. В 1995 году клуб единственный раз в своей истории становился чемпионом Китая и еще семь раз выигрывал серебряные медали. Минувший сезон «Шанхай Шэньхуа» закончил на пятом месте. В следующем году клуб сыграет в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов как обладатель национального кубка.
В составе «Шанхай Шэньхуа» выступают бывший полузащитник «Лилля» и «Севильи» Ибраим Амаду, бывший полузащитник «Ливерпуля» Жуан Тейшейра, вингер сборной Камеруна Кристиан Бассогог и капитан сборной Китая У Си.
Для Слуцкого это третий заграничный клуб. Ранее он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Последний местом работы бывшего главного тренера сборной России был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
Новый сезон в Китае стартует в начале марта. В феврале «Шанхай Шэньхуа» примет участие в предсезонном турнире Кубок равноправия, в котором сыграет с «Зенитом», бразильским «Сантосом» и катарским «Аль-Духаилем».