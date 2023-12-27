Леонид Слуцкий назначен главным тренером «Шанхай Шэньхуа»

Источник: Соцсети

Контракт с 52-летним российским специалистом вступит в силу 1 января 2024 года.

«На протяжении всей своей тренерской карьеры Слуцкий выступал за открытый и сбалансированный футбол и хорошо разбирался в молодых игроках. Футбольный клуб “Шанхай Шэньхуа” тепло приветствует Слуцкого и его команду. Надеемся, что он как можно скорее познакомится с клубом, выработает стиль игры, подходящий для “Шэньхуа”. С нетерпением ждем, что с его помощью еще больше молодых игроков смогут совершенствоваться и добиваться лучших результатов в новом сезоне», — сказано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что вместе со Слуцким в Китай отправятся бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский и бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.

«Шанхай Шэньхуа» является четырехкратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка Китая. В 1995 году клуб единственный раз в своей истории становился чемпионом Китая и еще семь раз выигрывал серебряные медали. Минувший сезон «Шанхай Шэньхуа» закончил на пятом месте. В следующем году клуб сыграет в групповом этапе азиатской Лиги чемпионов как обладатель национального кубка.

В составе «Шанхай Шэньхуа» выступают бывший полузащитник «Лилля» и «Севильи» Ибраим Амаду, бывший полузащитник «Ливерпуля» Жуан Тейшейра, вингер сборной Камеруна Кристиан Бассогог и капитан сборной Китая У Си.

Для Слуцкого это третий заграничный клуб. Ранее он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Последний местом работы бывшего главного тренера сборной России был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.