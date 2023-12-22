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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил соперников на Кубке равноправия в Катаре

«Зенит» на своем официальном сайте объявил имена соперников по зимнему товарищескому турниру в Катаре, который получил название Кубок равноправия.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Действующий чемпион России встретится с бразильским «Сантосом» (5 февраля), китайским «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и чемпионом Катара «Аль-Духаилем» (13 февраля).

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» в ближайшее время может возглавить российский специалист Леонид Слуцкий.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. Свой первый официальный матч после зимней паузы питерцы проведут 2 марта дома против московского «Спартака».

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 «Зенит» объявил соперников на Кубке равноправия в Катаре
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