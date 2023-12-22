«Зенит» объявил соперников на Кубке равноправия в Катаре

Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Действующий чемпион России встретится с бразильским «Сантосом» (5 февраля), китайским «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и чемпионом Катара «Аль-Духаилем» (13 февраля).

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» в ближайшее время может возглавить российский специалист Леонид Слуцкий.