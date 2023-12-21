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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Под руководством Рахимова казанский клуб одержал четыре победы в пяти матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» обыграл «Урал» (1:0), «Сочи» (2:0), «Факел» (1:0) и «Балтику» (1:0). Единственным клубом, с которым казанцы потеряли очки, стало московское «Динамо» (0:1).

Рахимов победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у телеэкспертов. Помимо него на награду претендовали Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо») и Михаил Галактионов («Локомотив»). При этом болельщики в отдельном голосовании лучшим выбрали именно Галактионова.

Для Рахимова это вторая подобная награда в карьере. Ранее он признавался лучшим тренером РПЛ в сезоне-2014/15 по итогам октября-ноября. Тогда специалист возглавлял грозненский «Терек».

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