Рахимов признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Под руководством Рахимова казанский клуб одержал четыре победы в пяти матчах и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» обыграл «Урал» (1:0), «Сочи» (2:0), «Факел» (1:0) и «Балтику» (1:0). Единственным клубом, с которым казанцы потеряли очки, стало московское «Динамо» (0:1).

Рахимов победил большинством голосов в опросе легенд РПЛ и практически единогласно у телеэкспертов. Помимо него на награду претендовали Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо») и Михаил Галактионов («Локомотив»). При этом болельщики в отдельном голосовании лучшим выбрали именно Галактионова.