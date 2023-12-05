«Рубин» нарушил регламент, выйдя на матч с «Динамо» в зеленой форме

«Рубин» сыграл в зеленой форме, хотя в протоколе матча было указано, что казанцы выйдут на поле в комплекте кремового цвета. Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что данный факт будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета.

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды “Рубин”. Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-лига не согласовала зеленую. Это нарушение трех пунктов регламента», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Представители «Рубина» объяснили, почему футболисты команды провели матч с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме.

«В матче с “Динамо” “Рубин” действительно обязали играть в белой форме согласно требованиям вещателя и Лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. “Рубин” со своей стороны уведомил РПЛ, что может сыграть лишь в зелёном комплекте. При этом раннее “Рубин” заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому “Рубин” играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», — сообщили в пресс-службе «Рубина» корреспонденту «Чемпионата».

Интересно, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает для команды «фартовой» именно зеленую форму, потому что все победы за последние два месяца «Рубин» одержал как раз, играя в зеленой форме.