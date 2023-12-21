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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник сборной Колумбии Кастаньо переходит в «Краснодар»

«Краснодар» согласовал трансфер опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо. Об этом сообщает Record.

Краснодар
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Источник: AP 2023

23-летний колумбиец обойдется российскому клубу в 7,3 млн евро. Стороны согласовали контракт до 2027 года, его подписание ожидается в ближайшее время. В «Краснодаре» Кастаньо присоединиться к своему соотечественнику нападающему Джону Кордобе.

Кастаньо перешел в «Крус Асуль» минувшим летом из колумбийского клуба «Агилас Дорадас». В чемпионате Мексики колумбиец провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В январе 2023 года Кастаньо дебютировал за национальную сборную Колумбии и провел за нее семь матчей.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.

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