Полузащитник сборной Колумбии Кастаньо переходит в «Краснодар»

23-летний колумбиец обойдется российскому клубу в 7,3 млн евро. Стороны согласовали контракт до 2027 года, его подписание ожидается в ближайшее время. В «Краснодаре» Кастаньо присоединиться к своему соотечественнику нападающему Джону Кордобе.

Кастаньо перешел в «Крус Асуль» минувшим летом из колумбийского клуба «Агилас Дорадас». В чемпионате Мексики колумбиец провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

В январе 2023 года Кастаньо дебютировал за национальную сборную Колумбии и провел за нее семь матчей.