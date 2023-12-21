Полузащитник сборной Колумбии Кастаньо переходит в «Краснодар»
«Краснодар» согласовал трансфер опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо. Об этом сообщает Record.
Краснодар
23-летний колумбиец обойдется российскому клубу в 7,3 млн евро. Стороны согласовали контракт до 2027 года, его подписание ожидается в ближайшее время. В «Краснодаре» Кастаньо присоединиться к своему соотечественнику нападающему Джону Кордобе.
Кастаньо перешел в «Крус Асуль» минувшим летом из колумбийского клуба «Агилас Дорадас». В чемпионате Мексики колумбиец провел 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
В январе 2023 года Кастаньо дебютировал за национальную сборную Колумбии и провел за нее семь матчей.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.