Тренер «Краснодара»: стадионы в России лучше, чем в Англии
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил уровень инфраструктуры в российском футболе. Об этом сообщает HotSport.
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высоко оценил уровень инфраструктуры в российском футболе. Об этом сообщает HotSport.
Сербского специалиста, который ранее работал в «Маккаби» из Тель-Авива, попросили сравнить израильский футбол с российским.
«Разница большая. Российский футбол намного качественнее. Здесь лучше команды, игроки, тренеры, все на гораздо более высоком уровне, чем в Израиле. Стадионы, тренировочные базы, инфраструктура в целом — разница велика. Несколько игроков из сильных клубов ушли, но приехало немало футболистов из Европы и других стран мира.
Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании и Италии, но в России великолепные условия для игры, и тот факт, чемпионат мира в 2018 году был проведен на невероятном уровне, говорит сам за себя. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. В России придают большое значение футболу, это спорт номер один», — сказал Ивич.
Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Под его руководством «быки» ушли на зимний перерыв в качестве лидеров чемпионата России, на два очка опережая действующего чемпиона страны — «Зенит».