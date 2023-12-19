Тренер «Краснодара»: стадионы в России лучше, чем в Англии

«Разница большая. Российский футбол намного качественнее. Здесь лучше команды, игроки, тренеры, все на гораздо более высоком уровне, чем в Израиле. Стадионы, тренировочные базы, инфраструктура в целом — разница велика. Несколько игроков из сильных клубов ушли, но приехало немало футболистов из Европы и других стран мира.



Людям больше интересны чемпионаты Англии, Испании и Италии, но в России великолепные условия для игры, и тот факт, чемпионат мира в 2018 году был проведен на невероятном уровне, говорит сам за себя. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. В России придают большое значение футболу, это спорт номер один», — сказал Ивич.