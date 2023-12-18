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12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Зенита» назвал двух лучших молодых футболистов России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в подкасте Let's Talk MGIMO назвал двух главных молодых футболистов России.

Зенит
Крылья Советов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

47-летний специалист отметил полузащитника «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова и полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Могу ли я выделить главных молодых футболистов в РПЛ? Молодые игроки отличаются нестабильным выступлением. На сегодняшний день многие говорят о Салтыкове, который действительно показывает очень зрелую игру и с точки зрения скорости движения, принятия решений.

То же самое, что касается того же Пиняева, о котором много говорили в прошлом году. Сейчас он в “Локомотиве” играет, наверное, не так ярко, как в “Крыльях” в прошлом году. Но это, естественно, команда немножко другого уровня, конкуренция другая, и ему сложнее зарабатывать место в стартовом составе. Тем не менее он один из самых главных и талантливых игроков в нашей стране на сегодняшний день, молодых.

А Салтыков — открытие этого чемпионата, действительно хорошее впечатление оставляет», — сказал Семак.

В этом сезоне Салтыков провел за «Крылья Советов» 21 матч, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач. У Пиняева 25 матчей за «Локомотив», в которых он отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Обоим футболистам в этом году исполнилось 19 лет.

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