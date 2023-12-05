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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Тюкавин признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

21-летний нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку в РПЛ по итогам календарного года.

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Источник: https://t.me/fcdynamo

Лауреаты премии определяются по опросам 100 наиболее авторитетных специалистов футбола, тренеров команд РПЛ и спортивных массмедиа. За первое место номинанту присуждается пять очков, за второе — четыре и так далее. Победитель определяется по сумме очков.

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым игроком РПЛ Тюкавина назвали 60 человек. Всего футболист набрал 416 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Третье место занял полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, набравший 195 баллов.

Стоит отметить, что Тюкавин стал третьим футболистом, кто в голосовании «Первая пятерка» смог набрать более 400 баллов. Ранее это удавалось лишь Алану Дзагоеву, который в 2008 году набрал максимально возможные 500 баллов, и бывшему одноклубнику Тюкавина Арсену Захаряну, который в 2021 году набрал 445 баллов.

В прошлом году обладателем награды стал нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, набравший в голосовании 317 баллов. Тогда Тюкавин также был в списке номинантов и занял второе место. В 2021 году нападающий «Динамо» занял третье место.

В 2023 году Тюкавин провел за «Динамо» 36 матчей и забил 13 мячей.

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