Тюкавин признан лучшим молодым футболистом года в РПЛ

Источник: https://t.me/fcdynamo

Лауреаты премии определяются по опросам 100 наиболее авторитетных специалистов футбола, тренеров команд РПЛ и спортивных массмедиа. За первое место номинанту присуждается пять очков, за второе — четыре и так далее. Победитель определяется по сумме очков.

По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым игроком РПЛ Тюкавина назвали 60 человек. Всего футболист набрал 416 баллов, что почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Третье место занял полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас, набравший 195 баллов.

Стоит отметить, что Тюкавин стал третьим футболистом, кто в голосовании «Первая пятерка» смог набрать более 400 баллов. Ранее это удавалось лишь Алану Дзагоеву, который в 2008 году набрал максимально возможные 500 баллов, и бывшему одноклубнику Тюкавина Арсену Захаряну, который в 2021 году набрал 445 баллов.

В прошлом году обладателем награды стал нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, набравший в голосовании 317 баллов. Тогда Тюкавин также был в списке номинантов и занял второе место. В 2021 году нападающий «Динамо» занял третье место.