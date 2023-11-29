Стали известны номинанты на приз лучшему молодому футболисту РПЛ

В число номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в РПЛ в этом году.

Всего в список вошли 16 молодых футболистов: Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Сергей Волков и Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Никита Салтыков и Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»), Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин (оба — «Динамо») Игорь Дмитриев и Илья Ишков (оба — «Урал»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Артем Карпукас («Локомотив»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/ «Оренбург») и Кирилл Кравцов («Сочи»).