Стали известны номинанты на приз лучшему молодому футболисту РПЛ
Объявлены номинанты на национальную премию «Первая пятерка-2023», которую вручают лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Объявлены номинанты на национальную премию «Первая пятерка-2023», которую вручают лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В число номинантов включены футболисты не старше 21 года, сыгравшие не менее трети матчей своей команды в РПЛ в этом году.
Всего в список вошли 16 молодых футболистов: Виктор Мелехин, Андрей Лангович и Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Сергей Волков и Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Никита Салтыков и Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»), Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин (оба — «Динамо») Игорь Дмитриев и Илья Ишков (оба — «Урал»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Артем Карпукас («Локомотив»), Ярослав Михайлов («Пари НН»/ «Оренбург») и Кирилл Кравцов («Сочи»).
Премия «Первая пятерка» была учреждена в 2002 году. Ее обладателями становились: 2002 — Александр Кержаков («Зенит»), 2003 — Владимир Быстров («Зенит»), 2004 — Динияр Билялетдинов («Локомотив»), 2005 — Игорь Акинфеев (ЦСКА), 2006 — Роман Шишкин («Спартак»), 2007 — Кирилл Комбаров («Динамо»), 2008 — Алан Дзагоев (ЦСКА), 2009 — Георгий Щенников (ЦСКА), 2010 — Павел Яковлев («Спартак» — «Крылья Советов»), 2011 — Александр Кокорин («Динамо»), 2012 — премия не вручалась, 2013 — Константин Базелюк (ЦСКА), 2014 — Эльмир Набиуллин («Рубин»), 2015 — Алексей Миранчук («Локомотив»), 2016 — Александр Головин (ЦСКА), 2017 — Федор Чалов (ЦСКА), 2018 — Ильзат Ахметов (ЦСКА), 2019 — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), 2020 — Игорь Дивеев (ЦСКА), 2021 — Арсен Захарян («Динамо»), 2022 — Сергей Пиняев («Крылья Советов»).