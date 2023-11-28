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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Хлусевич подтвердил, что мог перейти в итальянский клуб

Полузащитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич подтвердил слухи о том, что мог перейти в один из клубов Италии.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

— Летом писали, что тобой интересовались клубы из Италии.

— Это правда. Почему я не ушел, может сказать мой агент. Был конкретный вариант, но не сложилось.

— Если зимой на тебя снова выйдут, трансфер возможен?

— Трансферное окно — очень тонкое дело. Сейчас я в эти дела не лезу. И даже прошу агента, чтобы он мне ничего не говорил. Все варианты обсудим в отпуске.

— Большинство трансферов из Россию в Европу срываются из-за разницы в зарплате — в РПЛ платят больше. Для тебя личные условия — это препятствие?

— Нет. Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков, — сказал Хлусевич в интервью «Спорт-Экспресс».

Также Хлусевич высказался о словах Валерия Карпина.

— Карпин сказал: «Кто может — уезжайте».

— Я с ним согласен. Если есть возможность, почему бы не попробовать себя в более сильном чемпионате? Там есть еврокубки, это очень важно.

— То есть твой следующий твой шаг после «Спартака» — Европа? Допускаешь, что больше не будешь играть ни за кого в России?

— Возможно. Но никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Проведу всю карьеру в «Спартаке» — будет великолепно. Получится уехать в Европу — тоже хорошо. Пока что у меня очень много амбиций здесь, в РПЛ. Мне хочется завоевать чемпионство со «Спартаком». Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу. Я был бы очень доволен, — ответил Хлусевич в интервью «Спорт-Экспресс».

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