Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо»
Тюкавин является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина, в которую он пришел в возрасте 5 лет.
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Тюкавин является воспитанником академии «Динамо» имени Льва Яшина, в которую он пришел в возрасте 5 лет.
Как сообщает пресс-служба «Динамо», новое соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.
«Костя Тюкавин уже играет важную роль в истории клуба. И, конечно, в будущем он станет одним из лидеров, которые приведут “Динамо” к новым большим успехам», — сказал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.
21-летний Тюкавин выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе «Динамо» Тюкавин провел 112 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевую передачу. В активе Тюкавина 3 матча за сборную России.