Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо»

Как сообщает пресс-служба «Динамо», новое соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.

«Костя Тюкавин уже играет важную роль в истории клуба. И, конечно, в будущем он станет одним из лидеров, которые приведут “Динамо” к новым большим успехам», — сказал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.