Веретенников: Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали
Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников поделился ожиданиями от оставшихся матчах сезона-2023/2024, в которых определится чемпион страны.
Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников поделился ожиданиями от оставшихся матчах сезона-2023/2024, в которых определится чемпион страны.
"Чтобы наконец мы решили все эти судейские вопросы, чтобы не было никаких скандалов и появились яркие футболисты, которых можно будет без сомнения назвать лучшими. И, конечно же, желательно, чтобы у них был российский паспорт. Хочу, чтобы появились новые звёзды. Чтобы Константин Тюкавин, Федор Чалов, Иван Обляков и Александр Соболев проводили ещё более яркие игры. Молодые ребята у нас появляются, но пока тяжело говорить о том, что они станут потенциальными звездами. Хочется, чтобы им доверяли, а они проводили целостные и ровные игры.
Хотелось бы еще смену лидера в РПЛ, чтобы гегемонию «Зенита» прервали. В этом году эта интрига существует, так что ждем борьбы«, — приводит слова Веретенникова “Советский спорт”.
После 18 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» уступает лидеру два очка, на третьем месте — «Динамо» — 32 очка.
Олег Веретенников трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (1995, 1997, 1998). В общей сложности в чемпионатах страны Веретенников отличился 143 раза. Только одному футболисту — Артему Дзюбе — удалось превзойти достижение футболиста волгоградской команды. В активе Дзюбы в настоящий момент 161 мяч в РПЛ.