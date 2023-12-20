Веретенников: Хотелось бы, чтобы гегемонию «Зенита» прервали

"Чтобы наконец мы решили все эти судейские вопросы, чтобы не было никаких скандалов и появились яркие футболисты, которых можно будет без сомнения назвать лучшими. И, конечно же, желательно, чтобы у них был российский паспорт. Хочу, чтобы появились новые звёзды. Чтобы Константин Тюкавин, Федор Чалов, Иван Обляков и Александр Соболев проводили ещё более яркие игры. Молодые ребята у нас появляются, но пока тяжело говорить о том, что они станут потенциальными звездами. Хочется, чтобы им доверяли, а они проводили целостные и ровные игры.