«Зенит» поборется с клубом АПЛ за бразильского защитника Нино

По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за капитана «Флуминенсе» 5 млн евро. «Зенит» предложит 26-летнему бразильцу контракт с зарплатой около 2 млн евро в год.

В подписании Нино заинтересован «Ноттингем Форест», который предложил за него аналогичную сумму — 5 млн евро. Отмечается, что стоимость защитника может измениться, так как «Флуминенсе» накануне вышел в финал клубного чемпионата мира.

Нино выступает за «Флуминенсе» с 2020 года. В этом сезоне защитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Нино помог «Флуминенсе» в этом году впервые в истории выиграть Кубок Либертадорес.