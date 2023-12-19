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10:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» поборется с клубом АПЛ за бразильского защитника Нино

«Зенит» ведет переговоры с «Флуминенсе» о трансфере защитника Нино Моты. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

Зенит
Ноттингем Форест
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Источник: AP 2023

По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за капитана «Флуминенсе» 5 млн евро. «Зенит» предложит 26-летнему бразильцу контракт с зарплатой около 2 млн евро в год.

В подписании Нино заинтересован «Ноттингем Форест», который предложил за него аналогичную сумму — 5 млн евро. Отмечается, что стоимость защитника может измениться, так как «Флуминенсе» накануне вышел в финал клубного чемпионата мира.

Нино выступает за «Флуминенсе» с 2020 года. В этом сезоне защитник провел за клуб 56 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. Нино помог «Флуминенсе» в этом году впервые в истории выиграть Кубок Либертадорес.

Также Нино является олимпийским чемпионом Токио в составе сборной Бразилии. В ноябре этого года защитник дебютировал за национальную команду в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины (0:1).

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