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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита»: видео

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба выложил в социальных сетях несколько видео с вечеринки по случаю дня рождения своей жены

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

На одном из них 35-летний футболист поет песню «В Зените» группы «Ленинград». Песня была выпущена в 2018 году и имеет большую популярность среди болельщиков петербургского клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

На вечеринке также присутствовал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год. На его счету 249 матчей, в которых он забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба четырежды становился чемпионом России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.

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Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита»: видео
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