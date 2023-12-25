Дзюба на вечеринке спел песню фанатов «Зенита»: видео

На одном из них 35-летний футболист поет песню «В Зените» группы «Ленинград». Песня была выпущена в 2018 году и имеет большую популярность среди болельщиков петербургского клуба.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год. На его счету 249 матчей, в которых он забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу. Вместе с «Зенитом» Дзюба четырежды становился чемпионом России, а также завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны.