Латвийским командам запретили соревноваться со сборными России

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии.

Принятые сеймом поправки к Закону о спорте подразумевают, что запрет будет действовать и в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены команды из России и Белоруссии.

Ранее сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры-2024. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в Париже в случае участия в нем нейтральных атлетов из России и Белоруссии.