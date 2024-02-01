Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Футбол. Зарубежный
22:30
Вест Хэм
Борнмут
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Сан-Хосе
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
03:30
Нэшвилл
Лос-Анджелес
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Оттава
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
14:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Латвийским командам запретили соревноваться со сборными России

В Латвии приняты поправки к Закону о спорте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии.

Принятые сеймом поправки к Закону о спорте подразумевают, что запрет будет действовать и в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены команды из России и Белоруссии.

Ранее сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры-2024. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в Париже в случае участия в нем нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

 Латвийским командам запретили соревноваться со сборными России
Льюис Хэмилтон станет пилотом «Феррари»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь