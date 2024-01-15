В Латвии пригрозили бойкотом Олимпиады в случае допуска россиян

Как сообщается на официальном сайте Сейма Латвии, латвийские депутаты считают, что заявление МОК от 8 декабря 2023 года о допуске россиян и белорусов безответственно и не может быть поддержано, и поэтому призывают принимающую страну, Францию, оценить возможность и принять необходимые меры для предотвращения участия этих спортсменов в турнире.

«Мы призываем представителей Франции принять все необходимые меры по недопуску участия спортсменов из России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что несколько олимпийских чемпионов из Латвии уже заявили, что не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, если российским и белорусским спортсменам будет разрешено участвовать в статусе нейтральных атлетов.