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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

МОК допустил спортсменов из России до участия в ОИ-2024

Россияне смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба МОК, до участия в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены. Сообщается, что будут применяться строгие условия отбора, основанные на рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не будут допущены спортсмены и члены персонала, которые когда-либо активно выражали поддержку СВО.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», — отмечается в релизе.

Символика России и Белоруссии не будет демонстрироваться на Олимпиаде в Париже ни в одном официальном месте или мероприятии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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