Не только Игры дружбы. Какие международные соревнования проводятся без участия МОК

Организаторы Игр дружбы объявили о внушительном призовом фонде и ждут участников из многих стран мира. Победители Игр получат по 40 тысяч долларов, серебряные призеры — по 30 тысяч, бронзовые — 20 тысяч.

«В Играх будет 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять неолимпийских, они продлятся 14 дней — с 15 по 29 сентября, будет большой призовой фонд. Мы чувствуем запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры. Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий — это результаты. Мы не заменяем Олимпийские игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям», — заявлял генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин.

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Сорокин также отмечал, что на Играх дружбы ожидаются около пяти тысяч спортсменов из более чем ста стран. Возможно, на количестве участников скажется позиция МОК и WADA.

Президент МОК Томас Бах призвал к бойкоту турнира в России, предупредив национальные олимпийские комитеты об опасности принятия российского приглашения и обвинив нашу страну в «захвате» международного спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявить осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — сделал заявление Джеймс Маклауд, директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК.

Всемирное антидопинговое агентство также резко осудило проведение Игр Дружбы в России.

«Целостность соревнований подвергается риску. Возможное участие в этом мероприятии подписантов кодекса WADA может повлечь за собой последствия», — сказал глава организации Витольд Банька.

Предстоящие Игры дружбы — не первый международный турнир, который проводится без согласия МОК. В первую очередь приходит на ум турнир почти с тем же названием. В 1984 году СССР в ответ на бойкот западными странами четырьмя годами ранее Олимпиады в Москве бойкотировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе и провел Игры «Дружба». В тех соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 стран — в основном, представители государств, поддержавших бойкот Игр в США, но были и те, кто успел выступить и в Лос-Анджелесе, и на «Дружбе».

Матч сборных СССР и Чехословакии на играх "Дружба"-84 | Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет многими воспринимается как главная спортивная организация мира, но это не так. МОК отвечает только за олимпийское движение, то есть за проведение соревнований под названием «Олимпийские игры» — зимние, летние и Юношеские.

МОК не проводит континентальные соревнования — Азиатские, Европейские, Панамериканские, Африканские и Тихоокеанские игры — тем не менее у них есть официальное признание МОК, они вписаны в календарь организации.

Помимо Олимпиад и континентальных турниров в мире проводится большое количество международных соревнований.

Игры Содружества —крупнейшее из подобных соревнований. В них принимают участие спортсмены из стран, ранее входивших в состав Британской империи. На последних таких играх в Бирмингеме в 2022 году проводились соревнования в 20 видах спорта, участвовали атлеты из 72 стран.

Флаги стран-участниц на церемонии закрытия Игр Содружества | Источник: AP 2023

Франкофонские игры проходят под покровительством Международной организации франкофонии ради продвижения французского языка. В программу соревнований, кроме привычных видов спорта, входят, например, и соревнования в живописи, литературе и театральном искусстве. Последние подобные игры были проведены летом 2023 года в столице ДР Конго Киншасе, следующие — намечены на 2025 год и пройдут в Чаде.

Есть и соревнования для португалоязычных спортсменов. Лусофонические игры проводятся с 2006 года и объединяют спортсменов из Португалии, Бразилии, Анголы, Кабо-Верде, Восточного Тимора, Экваториальной Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Сан-Томе и Принсипи.

С 1930-х годов проводятся Боливарианские игры, объединяющие атлетов Южной Америки. Целью Игр было продвижение к единству боливарианских стран через спорт. Ближайшие игры пройдут в 2024 году.

С 2005 года проходят Игры исламской солидарности. Россия пока не участвовала в соревнованиях, несмотря на появившуюся в 2023 году информацию о том, что рассматривается заявка о проведении Игр 2029 года в Казани. Ближайшие Исламские игры 2025 года пройдут в Камеруне — при этом большинство населения страны исповедует христианство. Это будет первый подобный случай в истории соревнований.

Маккабианские игры объединяют спортсменов еврейского происхождения. Первая Маккабиада состоялась более 90 лет назад в 1932 году. На последнем соревновании в 2022 году состязались представители 80 государств. Ранее в турнире принимали участие и спортсмены из России, включая, например, олимпийских чемпионов по фехтованию Сергея Шарикова и Марию Мазину.

Участвовали олимпийские чемпионы из России и в Панармянских играх, которые проводятся для атлетов армянского происхождения. Последний на данный момент турнир прошел в 2023 году в Гюмри.

Игры горцев (Highland Games), на которых проводятся, например, соревнования по метанию бревна и подбрасыванию мешка с сеном, стоят немного особняком. Это культурное событие проводилось на протяжении веков на собраниях представителей шотландских кланов. Сейчас Игры горцев проводятся в Шотландии, США и Канаде как способ празднования шотландской культуры. Считается, что Игры горцев вдохновили Пьера де Кубертена на создание современных Олимпийских игр: он был среди зрителей на показательных выступлениях горцев, прошедших в рамках Всемирной выставки в Париже 1889 года.

Соревнования на Играх Горцев | Источник: AP 2023

Островные игры объединяют тех, кто может только мечтать о членстве в МОК. В соревнованиях участвуют команды как самостоятельных островов, так и малых территорий. Последние такие игры прошли на британском острове Гернси в проливе Ла-Манш в 2023 году.

Стоит упомянуть и соревнования по зимним видам спорта. В 2023 году в региональном муниципалитете Вуд-Баффало прошли Арктические игры — турнир для спортсменов Севера и Арктики. В их программе есть виды спорта, которые МОК вряд ли включит в программу зимних Олимпиад — бег на снегоступах, арктическое многоборье, гонки на собачьих упряжках.

В мире проходит большое количество различных международных турниров, которые не проводятся под эгидой МОК. Эти турниры объединены по самым различным принципам и вовлекают тысячи спортсменов. Всемирные Игры дружбы пополнят этот ряд и могут стать одними из самых представительных по количеству спортсменов и стран-участниц.