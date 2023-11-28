Всемирные игры дружбы 2024: виды спорта, где пройдут, какие страны участвуют, кто входит в оргкомитет, билеты и цены

Всемирные игры дружбы в 2024 году

Российские спортсмены лишены возможности участвовать в международных стартах. А в мировом сообществе есть запрос на проведение неполитизированных соревнований. Эти Игры призваны объединить страны, которые хотят соревноваться вне политики. Целью этих Игр не является замещение Олимпиады, это скорее дополнение к олимпийским соревнованиям. Всемирные игры дружбы 2024 — это новая глава в истории мирового спорта.

Что такое Всемирные игры дружбы

Всемирные игры дружбы — это спортивные соревнования под эгидой Международного Движения Дружбы. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Игры включают в себя состязания по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Чтобы принять участие в соревнованиях есть единственный критерий — результат спортсмена.

Призовой фонд Игр должен составить 4,6 миллиарда рублей. Спортсмены разыграют между собой 237 комплектов наград.

Всемирные игры дружбы представляют собой новый формат международных состязаний. В дальнейшем планируется проводить соревнования каждые два года, чередуя летние Игры и зимние.

Когда пройдут Всемирные игры дружбы в 2024 году

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Церемонию открытия и закрытия Всемирных игр дружбы планируется провести на стадионе «Лужники», который вмещает 81 000 зрителей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-223144258&hd=2&id=456239019&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Где пройдут Игры дружбы 2024

Всемирные игры дружбы примут столица Российской Федерации город Москва и административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, четвертый по численности населения город в России Екатеринбург.

Москва

В этом городе есть вся инфраструктура для таких крупных международных соревнований: четыре международных аэропорта, множество гостиниц, спортивные объекты, которые отвечают всем мировым стандартам.

Москва примет соревнования по 20 видам спорта, которые пройдут на 16 объектах. Помимо «Лужников», где пройдет церемония открытия и закрытия игр, спортсмены выступят в Международном центре самбо и бокса, вместимость которого составляет 3600 болельщиков. Здесь пройдут соревнования по боксу, дзюдо, спортивной борьбе и тхэквондо.

Следующим объектом станет Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой вместимостью 4000 зрителей. В нем проведут соревнования по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, брейкингу и фехтованию.

Универсальный спортивный зал «Дружба» вместимостью 3350 человек примет у себя тяжелую атлетику и настольный теннис.

В Теннисном клубе пройдут матчи по теннису и паделу.

На Малой спортивной арене, в которой 8512 мест для болельщиков? пройдут состязания по скейтбордингу.

На объектах временной инфраструктуры, которые будут расположены у стадиона «Лужники»? пройдут соревнования по разным дисциплинам. На территории Северной площади будут играть баскетболисты в формате 3×3. А на площадке у Южного спортивного центра организуют заезды скейтбордистов и велосипедистов-фристайлеров на ВМХ. На территории фестивальной площади разместят поля для пляжного волейбола и футбола.

В Центре скалолазания ЦСКА проведут соревнования по скалолазанию.

В экспоцентре «Красная пресня», а также в Центральном выставочном зале манеж будут бороться за медали шахматисты и участники по спортивному программированию.

Баскет холл вместимостью 5000 зрителей и волейбольная арена «Динамо», которая вмещает 3500 болельщиков примут турнир по баскетболу и волейболу.

В Ново-Переделкино пройдут соревнования по маунтинбайку.

«ВТБ-Арена» вместимостью 12 273 зрителя примет соревнования по спортивной гимнастике.

Екатеринбург

Это город, в котором ежегодно проводится более 300 мероприятий. Здесь есть международный аэропорт и широкая гостиничная сеть, чтобы комфортно разместить всех спортсменов. Для проведения соревнования в Екатеринбурге уже построены все нужные спортивные объекты и не планируется возводить что-то новое.

В Екатеринбурге пройдут соревнования по пяти видам спорта, которые примут четыре объекта.

Дворец водных видов спорта примет у себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Во Дворце игровых видов спорта вместимостью 5000 болельщиков пройдут соревнования по спортивной гимнастике.

На легкоатлетическом стадионе «Калининец» будут соревноваться легкоатлеты.

Дворец дзюдо, который вмещает в себя 1800, зрителей примет соревнования по дзюдо.

Виды спорта

Всемирные игры дружбы 2024 пройдут по 25 видам спорта, некоторые дисциплины являются олимпийскими, а некоторые нет.

Акробатический рок-н-ролл — танцевальный вид спорта. У спортсменов есть поставленная программа, в которой сочетаются базовая рок-н-ролльная техника, танцевальные движения под музыку с хореографическими и акробатическими элементами;

Баскетбол — командная игра с мячом, который забрасывают руками в кольцо соперника. В баскетбол играют две команды, в каждой пять полевых игроков. Цель каждой команды — забросить мяч в кольцо соперника и набрать наибольшее количество очков;

Баскетбол 3×3 — разновидность баскетбола, где в каждой команде три игрока вместо пяти. Игровая площадка имеет размеры вполовину меньше, чем стандартная площадка для баскетбола. Спортсмены играют на одном кольце;

Брейкинг — спортивный стиль уличных танцев, созданный в США. В нем есть основные элементы, такие как последовательный набор шагов, акробатические трюки, стильные позы, работа на полу;

Бокс — вид единоборства, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Рефери контролирует бой, который длится до 12 раундов;

Велосипедный спорт — в BMX-фристайле спортсмены выполняют трюки на ровной поверхности, в городской среде, на грунтовой трассе, в хафпайпе или на специальной рампе. Судьи оценивают выступления по сложности, оригинальности и точности исполнения. Маунтинбайк — гонки вне дорог на специальных горных велосипедах;

Волейбол — командная игра с мячом, где команды из шести человек играют на площадке друг против друга и разделены сеткой. Задача каждой попасть мячом в поле соперника, чтобы мяч не отбили. Для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трех касаний мяча подряд. Выигрывают те, кто одержит победу в трех партиях из пяти возможных;

Дзюдо — японское боевое искусство, основу дзюдо составляют броски, болевые приемы, удержания и удушения в стойке и в партере;

Легкая атлетика — вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересеченной местности);

Настольный теннис — игра с мячом, где используют специальные ракетки и игровой стол, разделенный сеткой пополам. Игра проходит между двумя соперниками или двумя парами соперников. Очко начисляется игроку, когда соперник не может отбить мяч в соответствии с правилами;

Падел — спортивная игра, которая похожа на большой теннис. В падел теннис играют на специальном закрытом корте, он окружен стенами. Ракетки для падела меньше обычных и без струн, они имеют отверстия. Игра в падел включает в себя удары мяча между игроками, а также удары мяча в стены, которые отскакивают обратно на корт;

Плавание — дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. Плавание как вид спорта включает в себя: плавание, водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание;

Пляжный футбол — вид спорта, основанный на правилах игры в футбол. Соревнования проводятся на песчаных площадках и пляжах, размеры поля составляют 28 на 37 метров;

Скалолазание — вид спорта, заключающийся в лазании по естественному или искусственному рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта;

Скейтбординг — вид спорта, где спортсмены катаются на специальных площадках на досках с колесами, выполняя различные трюки;

Спортивная борьба — сюда входит греко-римская, вольная борьба и самбо;

Спортивная гимнастика — вид спорта, который включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках;

Спортивное программирование — это соревнования, где программисты решают алгоритмические задачи при помощи кода. Главная цель участников на большинстве мероприятий — решение задач в условиях ограниченного времени с минимальным количеством ошибок и неправильных попыток;

Теннис — вид спорта, в котором есть одиночный и парный разряды. Теннисисты с помощью мяча и ракетки перебрасывают мяч через сетку, которая разделяет корт. Спортсмену нужно отбить ракеткой мяч на сторону соперника таким образом, чтобы соперник не смог его отразить;

Тхэквондо — корейское боевое искусство, в котором соперники атакуют и защищаются только ногами;

Тяжелая атлетика — вид спорта, где спортсмены поднимают штангу над головой. Соревнования по тяжелой атлетике включают в себя 2 упражнения: рывок и толчок;

Фехтование — это боевой вид спорта, в котором два спортсмена используют клинковое оружие для нанесения и отражения ударов;

Художественная гимнастика — вид спорта, где спортсменки под музыку выполняют различные гимнастические и танцевальные упражнения, с предметом и без него;

Шахматы — настольная логическая игра для двух человек со специальными фигурами и 64-клеточным полем.

Какие страны участвуют

Список стран участников пока формируется.

Билеты и цены

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Как стать волонтером

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Вопросы и ответы

Здесь мы ответим на главные вопросы о проведении Всемирных игр дружбы 2024.

Кто входит в оргкомитет Игр?

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза Алексей Сорокин возглавил оргкомитет Всемирных игр дружбы.

Сколько дней продлятся Всемирные игры дружбы?

Игры пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.

Станут ли Всемирные игры дружбы ежегодным спортивным?

Игры планируют проводить каждые два года, чередуя летние и зимние.