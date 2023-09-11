Призовые вознаграждения на Играх Дружбы будут равны выплатам за олимпийские медали

«Президент РФ дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. 40 лет назад нас не пустили на Олимпийские игры, мы провели Игры дружбы в СССР, все возвращается, для нас это не ново. Даже если иностранные спортсмены займут призовые места, они получает призовые средства, как призеры Олимпиады», — сказал Левитин.