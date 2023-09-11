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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Призовые вознаграждения на Играх Дружбы будут равны выплатам за олимпийские медали

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта.

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Источник: Reuters

Иностранные призеры Игр дружбы наравне с российскими спортсменами получат те же выплаты, что и призеры Олимпийских игр, приводит ТАСС слова помощника президента РФ Игоря Левитина.

«Президент РФ дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. 40 лет назад нас не пустили на Олимпийские игры, мы провели Игры дружбы в СССР, все возвращается, для нас это не ново. Даже если иностранные спортсмены займут призовые места, они получает призовые средства, как призеры Олимпиады», — сказал Левитин.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта — 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3×3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл.

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