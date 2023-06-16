Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года

О решении президента было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Суверенитет в спорте». Соревнования получат статус международных и будут проходить под эгидой Министерства спорта России.

«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», — сказал секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Игры дружбы пройдут после Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Также планируется проведение зимних Игр дружбы в Сочи, которые пройдут не раньше 2026 года.