Путин принял решение о проведении Игр дружбы в сентябре 2024 года
Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Президент России Владимир Путин принял решение о проведении Игр дружбы в 2024 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».
О решении президента было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Суверенитет в спорте». Соревнования получат статус международных и будут проходить под эгидой Министерства спорта России.
«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года», — сказал секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.
Игры дружбы пройдут после Олимпиаде в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Также планируется проведение зимних Игр дружбы в Сочи, которые пройдут не раньше 2026 года.
Примечательно, что летом 1984 года Москва одним из центральных мест проведения соревнований «Дружба-84». Это произошло после того, как девять стран социалистического лагеря бойкотировали Олимпийские игры-1984 в Лос-Анджелесе. Всего в соревнованиях приняли участие 2300 спортсменов из 49 стран. Победителем стала сборная СССР, завоевавшая больше половины всех золотых медалей (126).