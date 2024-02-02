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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» обыграл «Хетафе» и вернул себе лидерство в Ла Лиге

Мадридский «Реал» одержал выездную победу над «Хетафе» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Реал
ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе «королевского» клуба дублем отметился нападающий Хоселу. На 14-й минуте испанец замкнул головой подачу Лукаса Васкеса. Второй мяч 33-летний форвард забил на 56-й минуте, поразив ворота «Хетафе» ударом от линии штрафной с нерабочей левой ноги.

В первом тайме защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена. 30-летний немец столкнулся с полузащитником «Хетафе» Мэйсоном Гринвудом и повредил колено. Рюдигер сумел доиграть до свистка на перерыв, но на второй тайм на поле так и не появился. О степени серьезности его повреждения будет известно позднее.

Таким образом в составе мадридского клуба остался один здоровый номинальный центральный защитник — Начо. Ранее клуб из-за травм потерял Давида Алабу и Эдера Милитао. У обоих игроков был диагностирован разрыв крестообразной связки.

«Реал» одержал шестую победу подряд в Ла Лиге и продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 16 матчей. Мадридцы вернули себе лидерство в турнирной таблице, опередив «Жирону». При равном количестве сыгранных матчей «Реал» имеет преимущество в два очка.

В следующей туре «Реал» сыграет с мадридским «Атлетико», который идет на третьей строчке и отстает от «сливочных» на десять очков. Матч состоится в воскресенье, 4 февраля, на стадионе «Метрополитано». «Атлетико» остается единственной командой, которой удавалось в этом сезоне обыграть «Реал».

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