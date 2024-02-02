«Реал» обыграл «Хетафе» и вернул себе лидерство в Ла Лиге

В составе «королевского» клуба дублем отметился нападающий Хоселу. На 14-й минуте испанец замкнул головой подачу Лукаса Васкеса. Второй мяч 33-летний форвард забил на 56-й минуте, поразив ворота «Хетафе» ударом от линии штрафной с нерабочей левой ноги.

В первом тайме защитник «Реала» Антонио Рюдигер получил травму колена. 30-летний немец столкнулся с полузащитником «Хетафе» Мэйсоном Гринвудом и повредил колено. Рюдигер сумел доиграть до свистка на перерыв, но на второй тайм на поле так и не появился. О степени серьезности его повреждения будет известно позднее.

Таким образом в составе мадридского клуба остался один здоровый номинальный центральный защитник — Начо. Ранее клуб из-за травм потерял Давида Алабу и Эдера Милитао. У обоих игроков был диагностирован разрыв крестообразной связки.

«Реал» одержал шестую победу подряд в Ла Лиге и продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 16 матчей. Мадридцы вернули себе лидерство в турнирной таблице, опередив «Жирону». При равном количестве сыгранных матчей «Реал» имеет преимущество в два очка.