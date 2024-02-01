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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Томас Бах призвал уважать решение CAS по делу Камилы Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивную общественность уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: AP 2023

Глава МОК пообщался с журналистами на пресс-конференции в южнокорейском Канвондо, где в пятницу состоится церемония закрытия Юношеских Олимпийских игр.

«Мы приняли к сведению решение CAS, с которым МОК, конечно, согласится. Все имеют право на критику решения суда и собственное мнение, но мы должны полностью уважать это решение. Для нас все это дело является еще одним подтверждением того, что наша решимость, наши просьбы, которые мы неоднократно делали во время допинговых дел, направлены на то, что значение имеют не только спортсмены, но и окружение спортсменов, чья деятельность должна расследоваться больше, лучше и глубже. Это еще больше относится к ситуациям, когда мы говорим о несовершеннолетних», — заявил Бах.

29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. В итоге золотые олимпийские медали достались сборной США, а серебряные медали перешли команде Японии.

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