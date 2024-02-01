Источник: в 2020 году у Валиевой выявили сердечное заболевание

По информации источника, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) WADA представило свою версию, как запрещенный препарат мог попасть в организме фигуристки. Они обратили внимание CAS на тот факт, что в 2020 году у Валиевой было диагностировано «спортивное сердце» — совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят в результате ежедневных интенсивных тренировок.

Обнаруженный в допинг-пробе Валиевой триметазидин поддерживает энергетический метаболизм сердца. Благодаря этому он может иметь положительный эффект для спортсменов, находящимися под тяжелыми тренировочными нагрузками, что, в свою очередь, потенциально может повышать их спортивные результаты.

29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительном результате допинг-пробы стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты фигуристки в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.