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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: в 2020 году у Валиевой выявили сердечное заболевание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что российская фигуристка Камила Валиева принимала триметазидин в качестве лечения сердца. Об этом сообщает издание The Times.

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Источник: Reuters

По информации источника, на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) WADA представило свою версию, как запрещенный препарат мог попасть в организме фигуристки. Они обратили внимание CAS на тот факт, что в 2020 году у Валиевой было диагностировано «спортивное сердце» — совокупность структурных и функциональных изменений, которые происходят в результате ежедневных интенсивных тренировок.

Обнаруженный в допинг-пробе Валиевой триметазидин поддерживает энергетический метаболизм сердца. Благодаря этому он может иметь положительный эффект для спортсменов, находящимися под тяжелыми тренировочными нагрузками, что, в свою очередь, потенциально может повышать их спортивные результаты.

29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительном результате допинг-пробы стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты фигуристки в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.

Триметазидин был включен WADA в список запрещенных препаратов в 2014 году.

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