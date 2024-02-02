«Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» Хайфа
26-летний полузащитник Даниил Лесовой выступал за московский клуб с 2020 года.
Динамо
Маккаби ХайфаПремьер-лига: таблица и календарь
26-летний полузащитник Даниил Лесовой выступал за московский клуб с 2020 года.
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Маккаби» Хайфа на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2023/2024 и подразумевает право выкупа.
«Желаем Даниилу хорошо провести вторую половину сезона в новом клубе и обойтись без травм», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Маккаби» заплатит за переход Даниила Лесового около 1 миллиона евро. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.
В сезоне-2023/24 Лесовой провел за «Динамо» 13 матчей и сделал одну голевую передачу.