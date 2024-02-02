Миллиардер анонсировал аналог Олимпиады, где разрешено употреблять допинг

Технологический предприниматель Питер Тиль решил инвестировать средства в спортивное мероприятие под названием «Усовершенствованные игры» (Enhanced Games), где будет разрешен допинг.

По замыслу организаторов, это событие, дебют которого запланирован на 2025 год, обещает «перевернуть традиционную атлетику, используя науку и технологии» и «расширить границы человеческих возможностей».

Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Участие спортсменов в Enhanced Games будет щедро оплачиваться. Тиль считает, что в данный момент МОК эксплуатирует спортсменов, не выплачивая за участие в Олимпиаде достойного вознаграждения.

Поддерживающий данный проект австралийский юрист Арон Д'Суза заявил, что 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире.