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19:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Миллиардер анонсировал аналог Олимпиады, где разрешено употреблять допинг

Один из основателей PayPal Питер Тиль намерен провести такие соревнования в 2025 году.

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Источник: AFP 2023

Технологический предприниматель Питер Тиль решил инвестировать средства в спортивное мероприятие под названием «Усовершенствованные игры» (Enhanced Games), где будет разрешен допинг.

По замыслу организаторов, это событие, дебют которого запланирован на 2025 год, обещает «перевернуть традиционную атлетику, используя науку и технологии» и «расширить границы человеческих возможностей».

Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Участие спортсменов в Enhanced Games будет щедро оплачиваться. Тиль считает, что в данный момент МОК эксплуатирует спортсменов, не выплачивая за участие в Олимпиаде достойного вознаграждения.

Поддерживающий данный проект австралийский юрист Арон Д'Суза заявил, что 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире.

«Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», — отметил Д'Суза.

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