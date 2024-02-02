В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию. ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года. Камила также лишилась золотых наград чемпионатов Европы и России.