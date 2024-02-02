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16:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата

Финский телеканал узнал подробности разбирательства по делу Камилы Валиевой.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Yle, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой помимо запрещенного триметазидина были обнаружены L-карнитин, гипоксен и неназванный препарат с анаболическим эффектом.

По данным источника, вещество с анаболическим эффектом, которое было обнаружено у Валиевой, является легальным, однако WADA планирует внести его в список запрещенных препаратов. При этом издание не уточняет, о каком препарате идет речь. На данный момент в мониторинге у организации находится лишь один анаболик — экдистерон — это природный стероид с метаболическим эффектом, повышающий выносливость.


29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу Валиевой. Российская фигуристка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на 4 года с момента взятия допинг‑пробы — 25 декабря 2021 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию. ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года. Камила также лишилась золотых наград чемпионатов Европы и России.

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В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата
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