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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, когда CAS опубликует полный текст решения по делу Валиевой

При этом часть текста вердикта Спортивного арбитражного суда может остаться конфиденциальной.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на ее публикацию.

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS.
Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — отметили в суде.

Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на пекинской Олимпиаде 2022 года и победном для Камилы чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

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