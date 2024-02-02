Стало известно, когда CAS опубликует полный текст решения по делу Валиевой
При этом часть текста вердикта Спортивного арбитражного суда может остаться конфиденциальной.
При этом часть текста вердикта Спортивного арбитражного суда может остаться конфиденциальной.
Как сообщает ТАСС, Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать мотивировочную часть решения по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой в конце следующей недели, если стороны разбирательства согласятся на ее публикацию.
«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, в настоящее время подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS.
Рассмотрение займет несколько дней, но не исключено, что решение — либо отредактированное, либо полное — может быть опубликовано к концу следующей недели», — отметили в суде.
Спортивный арбитражный суд 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на пекинской Олимпиаде 2022 года и победном для Камилы чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.