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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации

Российская Камила Валиева посетила хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо» (3:2).

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Встреча проходила 31 января в Москве. В соцсетях появилась фотография, на которой 17-летняя фигуристка запечатлена вместе с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым. Это первое появление Валиевой на публике после того, как 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. В итоге золотые олимпийские медали достались сборной США, а серебряные медали перешли команде Японии.

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации
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