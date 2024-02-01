Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации

Встреча проходила 31 января в Москве. В соцсетях появилась фотография, на которой 17-летняя фигуристка запечатлена вместе с главным тренером «Торпедо» Игорем Ларионовым. Это первое появление Валиевой на публике после того, как 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.